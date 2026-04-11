이것은 마법인가. 캡틴의 페이크번트 앤 슬래시, 한방으로 끝, LG 짜릿한 역전승으로 6연승, SSG 4연패[잠실리뷰]

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]잠실벌 공동 1위의 양보 없는 대결에서 LG가 웃었다.

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LG 트윈스는 11일 잠실야구장에서 열린 SSG와의 시즌 2차전에서 박해민의 짜릿한 8회 역전 2루타에 힘입어 4대3 역전승을 거두며 6연승을 달렸다.

박해민은 2-3으로 뒤지던 8회 무사 1,2루에서 번트 자세에서 강공전환으로 노경은의 몸쪽 직구를 당겨 우익선상 싹쓸이 2루타로 역전승을 안겼다.

선발 임찬규는 5이닝 2실점, 김진성과 장현식은 각각 1이닝 무실점으로 역전의 발판을 마련했다. 유영찬은 9회를 잘 마무리 하며 시즌 7세이브째.

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이날 경기 전까지 나란히 7승4패로 공동 선두를 달리고 있는 두 팀. 분위기는 사뭇 달랐다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

LG는 파죽의 5연승으로 치고 올라왔고, 개막 후 승승장구 하던 SSG는 최근 3연패로 주춤하고 있는 상황.

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랜더스가 연패 탈출을 위해 독하게 준비하고 나섰다.

경기 전 라인업을 바꿔가면서 고심의 흔적을 보여줬다.

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박성한 (유격수) 최지훈 (중견수) 최정 (3루수) 에레디아 (좌익수) 김재환 (지명타자) 고명준 (1루수) 한유섬 (우익수) 안상현 (2루수) 조형우 (포수)으로 라인업을 구성했다.

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최지훈을 2번에 배치하고, 에레디아를 4번, 김재환을 5번에 기용한 것이 특징.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 유영찬이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

SSG 이숭용 감독은 "어제부터 타격 코치, 전력분석팀과 논의를 거듭하다 최종 라인업을 확정했다"며 "플랜 B를 넘어 플랜 C까지 고민하고 있다"며 고충을 토로했다.

타순 변경의 이유에 대해 "4번 타자를 바꿨다기보다 2번 타순에 대한 고민이 컸다"고 설명했다. 이어 "에레디아가 2번에서 잘 쳐줄 때는 대량 득점이 나왔지만, 지금은 막히는 부분이 있다. 3연패 중인 만큼 분위기 반전을 위해 변화를 줬다"고 덧붙였다.

하지만 이날도 묘하게 경기가 풀리지 않았다.

장단 13안타를 뽑아냈지만 득점은 단 3점. 선발 김건우의 데뷔 첫 6이닝 1실점 퀄리티스타트와 중요한 순간, 수비에서의 미스플레이와 불운이 겹치면서 역전을 허용하고 말았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com