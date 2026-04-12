두산 방출 43세 좌완의 끝나지 않은 도전, 송진우 넘어 1,2군 KBO 최고령 승리

/ 사진 윤민호

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[스포츠조선 정현석 기자]울산웨일즈 고효준이 KBO 역대 최고령 승리투수가 됐다.

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울산 웨일스는 11일 울산 문수야구장에서 열린 NC다이노스와의 홈경기에서 5대1로 승리하며 남부리그 1위 롯데를 추격했다.

이날 경기의 주인공은 베테랑 좌완 고효준(43)이었다.

고효준은 선발 오카다에 이어 7회 등판, 1⅓이닝 동안 무안타 무실점 퍼펙트 피칭으로 NC 타선을 봉쇄하며 승리투수가 됐다.

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43년 2개월 3일의 나이로 승리투수가 된 고효준은 1,2군 통틀어 KBO 최고령 승리 기록을 세우게 됐다. 기존 최고령 승리는 2009년 4월 8일 한밭야구장에서 한화 이글스 송진우가 두산을 상대로 기록한 43세 1개월 23일이다.

/ 사진 윤민호

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경기 초반은 팽팽한 투수전 양상이었다.

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울산 선발 오카다는 6⅓이닝 동안 5안타 1볼넷 7탈삼진 1실점 호투로 승리의 발판을 마련했다. 이어 등판한 고효준이 8회 2사까지 롯데 타선을 잠재웠다. 7회 1사 1루에 등판한 고효준은 9번 김건의 기습 번트를 잡아낸 뒤 1번 조창연을 중견수 플라이로 처리하며 이닝을 마쳤다. 8회에도 이어 마운드에 올라온 고효준은 2번 박영빈과 3번 오영수를 연속삼진을 잡은 후 서영준에게 마운드를 넘겼다. 9회 등판한 김도규가 1안타 무실점으로 승리를 지켰다.

울산웨일즈는 1-1로 팽팽하던 7회 상대 실책 2개를 틈 타 2사 후 4안타를 몰아치는 집중력으로 4득점을 하며 승부를 갈랐다.

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알렉스 홀은 3타수3안타 2타점으로 공격을 이끌었고, 변상권과 예진원도 각각 2안타씩을 보태며 힘을 보탰다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=울산 웨일즈