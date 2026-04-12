김주하, 공실상가 투자 떠올리다 울먹..“10년 넘게 안 올랐다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 김주하 앵커가 공실상가 매매 경험을 떠올리며 한탄했다.

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지난 11일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기'의 원작자인 송희구 작가가 출연해 부동산 투자 경험과 조언을 전했다.

이날 김주하는 송 작가에게 "200억 자산가가 되기까지 자가 마련에는 몇년이 걸렸냐"고 질문했고, 송희구 작가는 "약 15년 정도 걸렸다. 그런데 3년 전까지는 월세만 살았다"며 "깔고 있는 돈이 적어야 효율적이라 생각한다. 결혼 초기 수원에서 보증금 5천만 원, 월세 45만 원의 집에서 신혼 생활을 시작했다. 목돈을 상급지에 투자금으로 활용했다. 대신 월세는 저렴한 곳에서 살았다"고 답했다. 목돈은 전세로 묶지 말고 투자를 하라는 설명.

김주하 "최근에 이사를 했다. 그런데 가보니까 주변에 인프라가 아무것도 없더라. 하지만 집은 너무 좋다. 전세를 살고 있는데 이 집을 매매하는 게 낫냐"고 물었고, 송희구 작가는 부정적인 반응을 보였다.

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송희구 작가가 "공실 상가 매매는 정말 치명적이다. 손해를 보는 경우가 많다"라고 덧붙이자 김주하는 "10년 째 제자리다. 값도 안 오른다"라며 울먹이는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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송희구 작가는 공감을 표하며 "상가는 관리비 부담도 큰 편"이라고 덧붙였고, 김주하 역시 "맞다. 고정 비용이 계속 들어간다"고 맞장구쳤다.

또 김주하는 "공실이 없는 상가나 오피스텔도 있지 않냐"고 물었고, 송희구 작가는 "가능하지만 배후 수요와 공급량을 꼼꼼히 따져야 한다"고 조언했다.

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그는 "예를 들어 배후 세대가 3천 세대라면 상가는 약 30개 정도가 적정 수준이며, 그중에서도 실제로 잘 운영되는 곳은 10% 정도"라고 설명했다.

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김주하는 다시 한번 자신의 투자 사례를 언급하며 "당시 투자한 곳이 대학가였는데 상가가 너무 많아 1층임에도 공실이 심했다"고 말했다

tokkig@sportschosun.com