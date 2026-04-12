손흥민-부앙가 '흥부 듀오' 대폭발! LA FC 5-1 대승 예상...'서부 최다 실점' 포틀랜드 폭격, 美매체 "SON 총공세 각오해"

사진캡처=THE 18

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[스포츠조선 김대식 기자]포틀랜드 팀버스는 최근 기세가 좋은 손흥민에게 요리(?)당하기 좋은 최고의 구단이다.

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LA FC는 12일 오전 5시 45분(한국시각) 미국 오리건주 포틀랜드의 프로비던스 파크에서 포틀랜드와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 7라운드 경기를 치른다. 서부 콘퍼런스 1위를 달리고 있는 LA FC다.

경기를 앞두고 미국 매체 스포츠일러스트레이트는 LA FC의 대승을 예상했다. 매체는 '포틀랜드는 최근 5경기 중 4경기에서 패하며 혼란에 빠진 상태로 북미에서 가장 기세가 좋은 팀을 맞이하게 되었다. 지난주 라이벌 밴쿠버 화이트캡스를 상대로 후반 90분까지 2-1로 앞서다 3대2로 역전패한 이후, 이번 주 LA FC를 상대해야 하는 과제는 더욱 가혹하게 느껴진다'면서 포틀랜드의 최근 하락세를 먼저 주목했다.

포틀랜드는 현재 서부 콘퍼런스에서 무려 14위로 밑에서 2번째다. 리그 6경기 동안 1승 1무 4패로 흐름이 매우 좋지 않다. 6경기에서 9골을 넣은 득점력은 나름 준수하지만 수비가 최악이다. 무려 15골을 허용하면서 서부 콘퍼런스에서 최악의 수비력을 선보이고 있는 중이다.

수비가 약한 팀에게 손흥민, 드니 부앙가, 다비드 마르티네스가 있는 LA FC는 최악의 상대다. 포틀랜드는 내려앉아서 수비하는 것도 약한 팀. 자칫 LA FC한테 역습할 수 있는 시간과 공간적 여유를 제공하는 순간, 실점을 내주게 될 것이다.

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스포츠일러스트레이트는 '마르크 도스 산토스 LA FC 감독이 주중 크루즈 아술전 승리 이후 2차전을 앞두고 일부 선수들에게 휴식을 주는 로테이션을 선택할 가능성도 있다. 하지만 대회 이전 라운드들을 통틀어 그러한 전례는 없었다. 따라서 포틀랜드는 부앙가, 손흥민, 마티외 슈아니에르의 총공세를 각오해야 한다'며 포틀랜드는 어떻게든 손흥민을 막아야 한다고 언급했다.

매체는 손흥민을 포틀랜드전 키플레이어로 선택했다. '지난주 올랜도 시티를 상대로 한 하프타임 동안 역대 최다인 4개의 도움을 기록한 손흥민은 이번 시즌 MLS 마수걸이 골을 노리고 있으며, 부앙가는 득점왕 경쟁을 이어가기 위해 추가 골을 희망하고 있다'고 했다. 이번 시즌 득점이 아닌 도움이 많았던 손흥민이지만 직전 경기였던 크루스 아술전에서 드디어 시즌 첫 필드골을 터트렸다.

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손흥민은 커리어 내내 꾸준함과 몰아치기를 동시에 보여줬던 선수. 포틀랜드는 손흥민한테 4도움을 당했던 올랜도(6경기 23실점)보다는 수비가 심각하지는 않지만 손흥민을 완벽히 막아낼 정도의 수비력은 절대 가지고 있지 않다.

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매체는 LA FC가 손흥민, 부앙가 등을 앞세워 무려 5대1 대승을 거둘 것이라고 전망했다. 그러면서 '포틀랜드는 터치라인 쪽으로 시선이 쏠리고 있는데, 여기서 더 이상의 부진이 이어진다면 필 네빌 감독의 미래에 문제가 생길 수 있다'고 했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com