6연승, 공동 1위인데... 감독의 뜬금 발언 "아직 정상궤도는 아니다." 왜?[잠실 코멘트]

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. 9회말 역전 위기에서 가까스로 승리한 염경엽 감독이 가슴을 쓸어내리며 선수들을 맞이하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.5/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 8회말 무사 1,2루 LG 박해민이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"정상궤도는 아니다."

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6연승을 달리며 공동 1위에 올랐지만 사령탑은 여전히 불안하다.

LG 트윈스가 11일 SSG 랜더스와의 잠실 홈경기서 1-3으로 지다가 7회 1점, 8회 2점을 뽑아 4대3 역전승을 거뒀다. 지고 있는데도 김진성 우강훈 장현식 등 필승조를 투입해 승리의 의지를 불태웠고, 타선이 SSG의 '최강 불펜'을 무너뜨리며 끝내 역전을 했다. 6연승을 내달린 LG는 8승4패로 KT 위즈와 함께 공동 선두를 유지했다.

개막 3연패로 출발해 불안했던 LG인데 빠르게 올라온 모습. 하지만 염 감독은 "우리 팀이 아직 정상궤도는 아니다. 승운이 잘 따르고 있다"라고 했다.

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선발 로테이션부터 정상은 아니다. 선발 손주영이 옆구리 부상으로 빠져 당초 불펜 투수로 영입했던 아시아쿼터 라크란 웰스가 대체 선발로 나서고 있고, 1선발인 요니 치리노스는 2경기 연속 부진했다.

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타선 역시 좋지 않다. 톱타자 홍창기가 타율 1할5푼9리로 부진하고 신민재 역시 1할8푼2리로 좋지 않다.

문보경은 수비를 할 수 있을 정도의 몸상태가 아니라 지명타자로만 출전중.

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다행히 생각지도 못한 선수들의 활약에 LG가 상승세를 타고 있다.

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마운드에선 우강훈이 철벽을 과시하며 불펜에 힘을 실었다. 선발이 불안해도 불펜진이 잘 막아내며 타이트한 승부에서 승리를 지킨다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 우강훈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 박해민이 2루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

타선에선 천성호가 좋다. 타격감이 좋다보니 염 감독이 그에게 톱타자를 맡길 정도다. 11일까지 타율 4할3푼3리.

문성주도 4할1푼의 타율로 좋은 컨디션이어서 염 감독은 천성호-문성주로 테이블세터를 만들어 오스틴과 문보경 앞에 찬스를 만들고 있다.

염 감독은 12일 SSG전에 앞서 "우리가 정상 궤도는 아닌데 선수들이 돌아가면서 해결해주고 있다"며 "특히 1점차 승부 등 타이트한 경기들이 엄청 중요한데 우리가 그런 경기에서 강해진 것 같다. 3년간 성적을 내면서 디테일, 작전 등에서 선수들이 풀어가는 힘들이 강해진 것 같다"라며 최근 상승세를 분석했다.

전날 SSG전에선 8회말 박해민의 페이크 번트 앤드 슬래쉬가 화제였다. 벤치에선 희생 번트 사인을 냈지만 박해민이 스스로 판단해 강공으로 바꿨고 이것이 역전 2타점 2루타가 됐다.

염 감독은 "선수들에게 상대의 수비에 따라 스스로 할 수 있게 해준다. 하지만 그것을 할 수 있는 시야와 능력치는 우리 팀에서 오지환 박해민 정도 뿐이다. 다른 선수들에겐 확실하게 사인을 준다"라고 했다.

염 감독은 "공격 작전, 수비 작전을 낼 때 결국 그것을 준비하고 실행하는 것은 코치와 선수들이다"라며 "그동안 캠프에서 선수들을 잘 지도한 코치들과 잘 따르고 실행해주는 선수들에게 고맙다"라고 모든 공을 코칭스태프와 선수들에게 돌렸다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 김진성이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/