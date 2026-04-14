[MLB 라인업]상대 타율 .333이면 뭘하나…야속한 로버츠, 김혜성 '좌완 선발' 메츠전 곧바로 선발 제외

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 김혜성(LA 다저스)이 뉴욕 메츠전에서 벤치 출발한다.

Advertisement

다저스의 데이브 로버츠 감독은 14일(한국시각) 홈구장 다저스타디움에서 갖는 뉴욕 메츠전에서 김혜성을 선발 라인업에서 제외했다. 로버츠 감독은 이날 오타니 쇼헤이(지명 타자)-카일 터커(우익수)-윌 스미스(포수)-테오스카 에르난데스(좌익수)-프레디 프리먼(1루수)-앤디 파헤스(중견수)-맥스 먼시(3루수)-산티아고 에스피날(2루수)-미겔 로하스(유격수)를 선발로 내세웠다. 선발은 저스틴 로블레스키.

메츠는 이날 좌완 데이비드 피터슨을 선발로 내세운다. 좌투수가 등판하자 좌타자인 김혜성을 플래툰 차원으로 뺀 것으로 보인다. 로버츠 감독은 앞서 상대 투수 유형에 따라 우타자인 로하스와 김혜성을 로테이션으로 기용할 뜻을 밝힌 바 있다. 지난 앞선 3경기에서 9번 타자-유격수로 나섰던 김혜성 대신 로하스 카드를 꺼내 들었다.

AFP연합뉴스

하지만 김혜성의 올 시즌 좌완 상대 타율은 나쁘지 않다. 좌투수를 만난 3경기에서 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다. 시즌 초반이기에 표본이 적기는 하지만, 우투수 상대 타율(10타수 3안타, 0.300)을 웃도는 타율이다.

Advertisement

김혜성은 13일 텍사스 레인저스전에서 2타수 무안타 1삼진에 그쳤다. 1-2로 뒤진 3회말 무사 1루 2B2S 승부에서 제이콥 디그롬이 뿌린 슬라이더에 루킹 스트라이크 삼진 판정을 받았다. 김혜성이 ABS(자동 투구 판정 시스템) 챌린지를 신청했으나, 공이 존에 걸쳐 들어온 게 확인되며 기존 판정이 유지됐고, 앞서 챌린지를 한 차례 신청했던 다저스는 마지막 기회를 날렸다. 로버츠 감독은 경기 후 김혜성의 챌린지 신청을 두고 "그 상황에서 쓰는 건 좋은 선택이 아니었다"고 아쉬움을 드러낸 바 있다.

AFP연합뉴스

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com