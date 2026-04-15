'이정후 멀티히트' 초대박! 타율 2할 복귀→시즌 5호 2루타 '쾅'…SF, 신시내티에 1-2패

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]휴식을 취한 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 멀티 히트를 기록하며 타격감을 끌어올리고 있다. 1할대 타율로 부진했던 이정후지만, 이번 경기 좋은 활약을 기점으로 반등에 성공할 지 기대를 모은다.

Advertisement

이정후는 15일(한국시각) 미국 오하이오주 신시내티의 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 신시내티 레즈와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 우익수 6번타자로 선발 출전했다. 이정후는 이 경기에서 4타수 2안타를 기록하며 훨훨 날았다. 이정후는 이번 시즌 타격에서 부진함에도 불구하고, 5번째 2루타를 생산해내면서 정상 폼을 되찾고 있다.

이정후는 2회 초 첫 번째 타석에 들어섰다. 이정후는 1아웃 주자 없는 상황에서 신시내티 선발 브래디 싱어의 4번째 공 시속 91.7마일의 싱커를 밀어쳐 좌익수 앞 안타를 기록했다. 이정후는 이어진 엘리엇 라모스의 타석에서 땅볼로 2루까지 진루하는데 성공했다. 그러나 후속 타자 패트릭 베일리가 좌익수 뜬공으로 아웃되며 이정후의 득점으로 이어지지는 못했다.

AP연합뉴스

AFP연합뉴스

이정후는 이어진 타석에서 멀티 히트에 성공했다. 4회 이정후는 2아웃 주자 없는 상황에서 싱어와 8구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 2루타를 만들었다. 이정후는 싱어의 8번째 공인 91.5마일의 싱커를 잡아당겨 우측 담장을 때리는 2루타를 만들어냈다. 그의 이번 시즌 5번째 2루타가 터지는 순간이었다. 이정후는 후속타자 엘리엇 라모스가 뜬공 아웃되면서 득점하지는 못했다. 샌프란시스코는 5회 윌리 아다메스가 솔로 홈런을 때리면서 1-2로 따라 붙었다.

Advertisement

이정후는 팀이 1-2로 끌려가는 상황에서 9회 선두타자로 나섰다. 바뀐 투스 에밀리오 파간을 상대로 초구인 94.6마일의 포심 패스트볼을 타격했지만, 뜬공으로 아웃되고 말았다. 이정후는 이날 경기를 타율 0.207로 마감했다.

Advertisement

샌프란시스코는 이후 득점을 만들어내지 못했고, 신시내티에게 1-2로 패배했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com