'마지막 타석 2루타' 이정후 문제가 아닌데? 패패패패 꼴찌 최약체팀 어쩌나

신시내티 원정 경기에 나선 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]지금 이정후 한명만의 문제가 아니다. 총체적 난국에 빠진 샌프란시스코 자이언츠가 연패 탈출에 또 실패했다.

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샌프란시스코는 16일(이하 한국시각) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트아메리칸볼파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈와의 원정 경기에서 3대8로 패했다.

이정후는 이날 6번타자-중견수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 2할1푼3리로 소폭 상승했다.

전날 안타 2개를 터뜨린 이정후는 샌프란시스코가 0-4로 뒤진 2회초 1사 1루 상황에서 첫 타석에 섰다. 이정후는 볼넷을 출루하면서 1루 베이스를 밟았다. 이후 대니얼 수삭의 적시타때 홈을 밟아 득점을 기록했다.

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두번째 타석에서는 우익수 방면 뜬공으로 잡혔고, 세번째 타석에서도 중견수 뜬공으로 아웃됐다. 그리고 마지막 9회초 타석에서 드디어 안타가 터졌다.

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이정후는 9회초 이닝 선두타자로 마지막 타석에 섰고, 오른손 투수 피어스 존슨을 상대로 우중간 2루타를 터뜨렸다. 상대 커브를 공략해 만든 깨끗한 장타였다. 이후 수삭의 우익수 방면 플라이 아웃때 3루까지 진루하는 센스를 발휘했지만, 후속타 불발로 추가 득점에는 실패했다.

이정후가 2루타와 볼넷으로 두차례 출루했지만, 샌프란시스코는 총체적 난국에서 헤어나오지를 못하는 상황이다. 벌써 4연패로 시즌 개막 후 6승12패 승률 0.333을 기록하면서 내셔널리그 서부지구 최하위에 추락해있다. 지구 최약체로 꼽히는 콜로라도 로키스가 4위로 승률 0.353를 기록 중인데, 그보다도 못한 성적을 기록 중이다.

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이날도 샌프란시스코는 초반부터 마운드가 붕괴되며 1~2회에만 7실점을 내줬다. 초반부터 이미 7점을 주고 시작하니, 타자들도 힘이 빠질 수밖에 없었다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com