대체 무슨 말을 들었길래…BOS 외야수, 경기 중 관중에 손가락 욕 'MLB 조사 착수'

Boston Red Sox's Jarren Duran (16) walks back to the dugout after striking out during the ninth inning of a baseball game against the Minnesota Twins, Wednesday, April 15, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

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[스포츠조선 박상경 기자] 부진한 출발을 보이고 있는 보스턴 레드삭스 외야수 재런 듀란이 구설수에 올랐다.

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AP통신은 16일(한국시각) '메이저리그 사무국과 미네소타 트윈스가 듀란이 제기한 문제를 조사하고 있다'고 전했다. 듀란은 15일 미국 미네소타주 미니애폴리스의 타깃필드에서 펼쳐진 원정 경기에서 팀이 0-5로 뒤진 5회초 선두 타자로 나서 2루수 땅볼로 물러났다. 이 과정에서 듀란은 벤치로 돌아가던 중 관중석을 향해 왼손 중지를 들어 올렸다. 이에 대해 듀란은 "관중석에서 내게 '차라리 X져버려'라는 욕설을 하는 걸 들었다"고 주장했다.

2018 메이저리그 신인 드래프트 7라운드로 보스턴에 입단한 듀란은 2021년 빅리그에 처음 발을 내디뎠다. 이듬해까지 백업으로 기회를 얻었으나 타율이 2할대 초반에 그치면서 부침을 겪었다. 지난해 넷플릭스에 방영된 보스턴 팀 다큐멘터리에서 듀란은 이 시기 정신적 어려움을 겪었으며, 극단적 선택을 실제 시도하려 했다는 사실을 털어놓은 바 있다. 듀란은 2024년 160경기 타율 0.285(671타수 191안타) 21홈런 75타점 34도루, OPS(출루율+장타율) 0.834의 커리어 하이 기록을 쓰면서 아메리칸리그 MVP 투표 8위에 오르며 반등했다.

사진출처=MLB TV

그러나 듀란은 다큐멘터리 공개 이후 상대팀 팬들에게 야유를 들어야 했다. 지난해 4월 클리블랜드 가디언스와의 원정 경기 도중 더그아웃 근처에 자리 잡은 한 관중이 듀란이 밝힌 과거를 조롱하는 발언을 했다. 듀란은 이 관중과 언쟁을 벌이다 동료, 코치, 심판이 겨우 뜯어 말려 큰 사건으로 번지지 않은 바 있다.

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미국 디애슬레틱에 따르면, 듀란은 미네소타전을 마친 뒤 "X같은 일이지만, 이제는 익숙하다"며 "누가 나를 자극한다면 나도 참을 수 없다. 그렇게 반응하면 안되지만, 그런 말들이 여전히 신경쓰이긴 한다"고 털어놓았다.

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듀란은 이전에도 관중과 다퉈 출전 정지 징계를 받은 바 있다. 2024년 8월 12일 휴스턴 애스트로스전 도중 자신의 타격을 비난하는 한 관중에게 동성애 혐오 발언을 했다가 MLB 사무국으로부터 2경기 출전 정지 징계를 받았다. 듀란은 사과했고, 출전 정지 징계로 받지 못한 급여는 성소수자 단체에 기부했다.