이틀 21이닝을 했는데…美 대학 야구서 나온 끝장 승부, '이것'으로 허망한 결말

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[스포츠조선 박상경 기자] '본고장' 미국 야구의 특징 중 하나는 '끝장 승부'다. 연장전에 돌입하면 무제한 이닝으로 승자와 패자를 가린다. 메이저리그에서 승부치기를 도입했지만, 한국, 일본과 달리 무승부가 없기 때문에 이론적으로는 양팀이 점수를 내지 못하면 여전히 끝장 승부가 가능하다.

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미국 대학 야구에선 이틀 간 총 21이닝을 치른 경기가 '보크' 선언으로 끝나는 웃지 못할 상황이 빚어졌다.

MLB닷컴은 19일(한국시각) 세인트토마스대-노던콜로라도대 간의 경기를 소개했다. 18일 오후 시작된 이 경기는 9회초 4-5로 뒤지고 있던 세인트토마스대가 동점을 만들면서 연장전에 돌입했다. 하지만 연장 11회까지 동점 상황이 이어졌고, 주심은 일몰 중단을 선언하면서 승부는 이튿날로 미뤄졌다.

이튿날에도 두 팀은 피말리는 승부를 펼쳤다. 세인트토마스대가 연장 19회초에 2득점하면서 승리를 가져가는 듯 했지만, 노던콜로라도대가 이어진 공격에서 동점을 만들면서 연장 승부가 계속 이어졌다.

사진출처=노던콜로라도대 SNS

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승부에 마침표가 찍힌 건 연장 21회말. 2사 만루 위기에 몰린 세인트토마스대 투수가 긴장한 나머지 보크를 범한 것. 결국 '끝내기 보크로' 노던콜로라도대가 승리를 가져가면서 장장 이틀 21이닝 간의 승부가 마무리 됐다.

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메이저리그에선 이보다 더 긴 승부를 펼친 경기도 있다. 무려 106년 전인 1920년 5월 2일 브루클린 로빈스(LA 다저스)와 보스턴 브레이브스(현 애틀랜타 브레이브스)가 26이닝을 치렀다. 이 경기는 당시 조명탑 시설이 없어 1대1 무승부로 마무리 됐다. 브루클린 선발 레온 카도르, 보스턴 선발 조 오슈거는 나란히 26이닝을 홀로 책임졌다. 다만 경기 시간은 3시간50분으로 비교적 짧은 편이었다.

KBO리그 역대 최다 이닝 경기는 18회까지 펼쳐진 2008년 9월 3일 잠실구장에서 열린 한화 이글스-두산 베어스전이다. 자정을 넘긴 이 승부는 연장 18회말 두산이 끝내기 득점에 성공하면서 1대0으로 마무리 된 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com