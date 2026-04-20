로키스에 두드려 맞은 로키! 日 태생 로버츠의 '일본인 봐주기' 언제까지?…"불펜 전환이 명확한 해답"→다음달 '중대 결정'

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[스포츠조선 강우진 기자]데이브 로버츠 LA 다저스 감독이 이제는 과감한 선택을 보여야 할 상황이다. 다저스의 선발 투수 사사키 로키의 부진이 계속되고 있다. 일본에 대한 각별한 애정이 있는 로버츠 감독이지만, 이제는 공과 사를 구분해야 할 시기다.

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사사키는 20일(한국시각) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에 선발 투수로 나서 4⅔동안 피안타 7개, 자책점 3점, 볼넷 2개로 부진한 모습을 보였다. 평균자책점은 6.23에서 6.11로 소폭 낮아졌다.

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사사키의 출발은 좋았다. 단 26구로 3이닝을 깔끔하게 막아냈다. 그러나 올 시즌 내내 그래왔듯 두 번째 타석 사이클에서 흔들렸다.

4회 선두타자에 안타를 맞은 뒤 적시타를 내주고 볼넷까지 허용하며 만루 위기를 자초했다. 윌리 카스트로를 병살타로 처리하며 위기에서 벗어났다.

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5회에는 카일 카로스에게 선두타자 홈런을 맞았고, 이어 2루타와 적시타를 연달아 허용했다. 이후 뜬공 아웃과 삼진을 잡았지만, 다시 볼넷을 내주며 마운드를 내려왔다.

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사사키는 올 시즌 4차례 선발 등판 중 단 한 번만 5이닝을 소화했다. 로버츠 감독은 올 시즌 내내 사사키가 더 긴 이닝을 책임지라고 반복적으로 요구해 왔다.

앞서 로버츠 감독은 "선발 투수라면 이닝을 소화하는 것도 역할의 일부다"며 "그것이 선발 투수의 핵심이며, 에밋 시한과 사사키는 그 단계로 성장해야 한다"고 강조했다.

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최근에도 로버츠 감독은 "사사키와 이 부분에 대해 이야기했고, 공을 잡고 마운드에 오르면 최소 5이닝 이상을 던지도록 요구하고 있다"며 "꾸준히 그렇게 해내는 것이 필요하다"고 전했다.

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사사키는 지난 스프링캠프부터 불안한 모습을 보였다. 평균자책점이 15.58에 달했지만, 로버츠 감독은 그를 선발 로테이션에 포함했다. 이 때문에 '철밥통' 논란이 일었다. 로버츠 감독은 일본에서 태어났으며 어머니가 일본인이다. 이 때문에 일본인 선수들에게 호의적인 판단을 하는 것이 아니냐는 지적까지 나왔다. 이제는 로버츠 감독이 사사키에 대해 냉철한 판단을 해야 하는 시기다.

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스포츠 일러스트레이티드는 같은날 '사사키가 경기 초반에 좋은 모습을 보이고, 지난 포스트시즌에서의 활약을 고려하면, 사사키를 불펜으로 전환하는 것은 다저스 입장에서 꽤 명확한 선택처럼 보일 수도 있다'고 설명했다.

이어 '다저스는 그 선택을 원하지 않는다는 입장을 분명히 하고 있으며, 사사키가 메이저리그에서 스스로 해법을 찾도록 밀어붙이고 있다'며 '다저스는 다음 달 블레이크 스넬이 선발 로테이션에 복귀하면 중요한 결정을 내려야 할 것'이라고 지적했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com