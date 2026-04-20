벤치로 나와! '대굴욕' 이정후, 승부처 대타 교체 OUT → 구단 인내심 바닥 보인다

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee follows through on his swing after hitting a single against Washington Nationals pitcher Cade Cavalli during the second inning of a baseball game, Saturday, April 18, 2026, in Washington. (AP Photo/Terrance Williams)

WASHINGTON, DC - APRIL 18: Willy Adames #2 of the San Francisco Giants celebrates with Jung Hoo Lee #51 after scoring in the seventh inning against the Washington Nationals at Nationals Park on April 18, 2026 in Washington, DC. Greg Fiume/Getty Images/AFP (Photo by Greg Fiume / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 승부처에서 대타 교체됐다.

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이정후는 20일(한국시각) 워싱턴 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스전 6번타자 우익수로 선발 출전했다.

이정후는 3타수 무안타 침묵 끝에 8회초에 벤치로 물러났다. 0-3으로 뒤진 2사 3루 찬스에서 샌프란시스코 벤치가 이정후를 믿지 못했다. 샌프란시스코는 대타 헤라르 엔카나시온을 내세웠다.

이례적인 일이다.

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이정후는 2024시즌을 앞두고 샌프란시스코와 6년 1억1300만달러(약 1660억원) 초대형 계약을 맺었다. 연간 2000만달러가 넘는 특급 대우다.

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이정후는 올해 팀 내 야수 연봉 3위다.

메이저리그에서는 고액 연봉자를 웬만해선 빼지 않는다.

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게다가 이정후는 지난 5경기 연속 안타를 치면서 타격감을 끌어올리는 중이었다.

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이날은 첫 타석 3루 땅볼, 두 번째 타석 2루 땅볼, 세 번째 타석 헛스윙 삼진 아웃됐다.

0-3으로 뒤진 8회초 2사 3루에 이정후의 네 번째 타석이 돌아왔다.

투수는 워싱턴 좌완 앤드루 알바레즈였다. 알바레즈는 5회부터 던지고 있었다. 6회초 이정후에게 삼진을 빼앗은 장본인.

WASHINGTON, DC - APRIL 18: Jung Hoo Lee #51 of the San Francisco Giants is tagged out at home plate in the second inning by Drew Millas #14 of the Washington Nationals at Nationals Park on April 18, 2026 in Washington, DC. Greg Fiume/Getty Images/AFP (Photo by Greg Fiume / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

샌프란시스코는 이정후에게 설욕할 기회를 주지 않았다.

이정후는 올해 좌투수 상대 타율이 2할2푼7리에 그쳤다.

대타로 나온 엔카나시온도 적시타를 때려내지는 못했다. 엔카나시온도 삼진으로 물러났다. 샌프란시스코는 0대3으로 졌다.

이정후는 올 시즌 초반 슬럼프에 빠졌다.

22경기 87타석 타율 2할4푼4리 OPS(출루율+장타율) 0.658이다.

지난해 중견수로 뛰면서 OPS가 0.734였다.

올해는 우익수로 이동했는데 공격력이 감소했다.

수비 부담이 줄어들었지만 타격 지표도 하락했다. 우익수 포지션은 막강한 화력을 보여줘야 하는 자리다. 이정후는 규정타석을 채운 내셔널리그 우익수 13명 중 OPS 8등이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com