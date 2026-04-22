[MLB Live]김혜성 실책으로 시작된 SF 빅이닝, 이정후 첫 타석부터 적시타 폭발

WASHINGTON, DC - APRIL 18: Willy Adames #2 of the San Francisco Giants celebrates with Jung Hoo Lee #51 after scoring in the seventh inning against the Washington Nationals at Nationals Park on April 18, 2026 in Washington, DC. Greg Fiume/Getty Images/AFP (Photo by Greg Fiume / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 LA 다저스전 첫 타석부터 타점을 신고했다.

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이정후는 22일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 펼쳐진 다저스전에 6번 타자-우익수로 출전해 팀이 2-0으로 앞서던 1회말 1사 1, 3루에서 우전 적시타를 때렸다.

이정후는 첫 타석부터 득점권 찬스를 맞았다. 이날 7번 타자-유격수로 출전한 다저스의 김혜성이 윌리 아다메스의 2, 3루간 타구를 잘 잡았으나 송구 실책이 되면서 샌프란시스코는 무사 2루로 1회말 공격을 시작했다. 루이스 아라에즈의 좌전 안타와 맷 채프먼의 볼넷으로 무사 만루가 만들어진 가운데, 샌프란시스코는 라파엘 데버스의 좌전 적시타와 케이시 슈미트의 희생플라이로 2득점을 했다. 이정후는 1사 1, 3루에서 다저스 선발 야마모토 요시노부가 뿌린 초구를 받아쳐 우전 적시타로 연결, 타점을 올리는 데 성공했다.

2회초 현재 샌프란시스코가 다저스에 3-0으로 앞서고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com