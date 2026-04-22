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"미쳤다" '전체 1순위' 박준현 선발 등판 현실화…"26일 삼성전 선발로 나설 계획"

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사진=키움 히어로즈 제공
사진=키움 히어로즈 제공

[스포츠조선 고재완 기자] '전체 1순위' 박준현이 드디어 콜업된다.

키움 히어로즈 설종진 감독은 22일 서울 고척스카이돔에서 열리는 NC다이노스와의 홈경기에 앞서 취재진과 만나 "26일 삼성 라이온즈 전에 선발 등판시킬 생각"이라고 전했다.

설 감독은 "오석주가 21일 NC 다이노스전에 잘 던졌지만 선발로 뛰어본 경험이 4일 로테이션은 힘들어 할 것 같다"며 "26일 선발은 박준현을 생각하고 있다. 오늘(22일) 엔트리에는 안들었지만 선수단 훈련에 합류시켰다"고 전했다.

키움 히어로즈 안우진(왼쪽)과 박준현. 스포츠조선DB
키움 히어로즈 안우진(왼쪽)과 박준현. 스포츠조선DB
"미쳤다" '전체 1순위' 박준현 선발 등판 현실화…"26일 삼성전 선발로 나설 계획"

덧붙여 "일단 팀분위기도 적응 해야하고 오늘 내일 피칭연습 하는 것 보고 일요일 날 선발 등판으로 맞춰서 준비하고 있다"며 "본인이 긴장 안하고 자기가 가지고 있는 공만 잘 던진다면 5이닝 정도는 던질 수 있지 않나 그렇게 생각한다"고 기대감을 나타냈다.

당초 설 감독은 박준현을 초반 불펜에서 활용할 생각이었다. 하지만 5선발 김윤하에 이어 네이선 와일스까지 부상으로 이탈하자 박준현을 선발로 활용하는 방안으로 계획을 변경했다.

이로써 키움팬들은 꿈에 그리던 안우진, 박준현의 선발 등판을 볼 수 있을 전망이다.

"미쳤다" '전체 1순위' 박준현 선발 등판 현실화…"26일 삼성전 선발로 나설 계획"

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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