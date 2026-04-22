"미쳤다" '전체 1순위' 박준현 선발 등판 현실화…"26일 삼성전 선발로 나설 계획"

사진=키움 히어로즈 제공

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] '전체 1순위' 박준현이 드디어 콜업된다.

Advertisement

키움 히어로즈 설종진 감독은 22일 서울 고척스카이돔에서 열리는 NC다이노스와의 홈경기에 앞서 취재진과 만나 "26일 삼성 라이온즈 전에 선발 등판시킬 생각"이라고 전했다.

설 감독은 "오석주가 21일 NC 다이노스전에 잘 던졌지만 선발로 뛰어본 경험이 4일 로테이션은 힘들어 할 것 같다"며 "26일 선발은 박준현을 생각하고 있다. 오늘(22일) 엔트리에는 안들었지만 선수단 훈련에 합류시켰다"고 전했다.

키움 히어로즈 안우진(왼쪽)과 박준현. 스포츠조선DB

덧붙여 "일단 팀분위기도 적응 해야하고 오늘 내일 피칭연습 하는 것 보고 일요일 날 선발 등판으로 맞춰서 준비하고 있다"며 "본인이 긴장 안하고 자기가 가지고 있는 공만 잘 던진다면 5이닝 정도는 던질 수 있지 않나 그렇게 생각한다"고 기대감을 나타냈다.

Advertisement

당초 설 감독은 박준현을 초반 불펜에서 활용할 생각이었다. 하지만 5선발 김윤하에 이어 네이선 와일스까지 부상으로 이탈하자 박준현을 선발로 활용하는 방안으로 계획을 변경했다.

Advertisement

이로써 키움팬들은 꿈에 그리던 안우진, 박준현의 선발 등판을 볼 수 있을 전망이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com