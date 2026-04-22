마동석, '218cm' 최홍만 옆 '꼬마동석' 등극…"역대급 착시"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 마동석이 이종격투기 선수 최홍만 옆에서 뜻밖의 '미니미' 매력을 발산했다.

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마동석은 22일 자신의 소셜미디어를 통해 "빅 펀치"라는 짧은 글과 함께 최홍만과 함께 찍은 사진 및 영상을 게재했다.

공개된 사진 속 두 사람은 다정하게 어깨동무를 한 채 카메라를 응시하고 있다.

평소 연예계 최고의 거구이자 압도적인 피지컬의 소유자로 알려진 마동석이지만, 키 218cm에 달하는 최홍만 옆에서는 상대적으로 체격이 작아 보이는 신기한 광경이 연출됐다.

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누리꾼들은 "역대급 착시다", "마동석이 작아 보이다니 믿을 수 없다", "최홍만 옆에 있으니 마동석도 귀여워 보인다"며 뜨거운 반응을 보였다.

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함께 공개된 영상 속 두 사람의 움직임은 더욱 압도적이다.

실제 스파링을 연상케 하는 날렵한 복싱 스텝을 밟으며 긴장감을 조성한 것. 거구임에도 불구하고 가벼운 움직임을 선보이는 마동석과 최홍만의 모습은 보는 이들의 시선을 사로잡기에 충분했다.

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한편 마동석은 현재 넷플릭스 오리지널 영화 '익스트랙션: 타이고' 촬영에 매진하고 있다.

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narusi@sportschosun.com