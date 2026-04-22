송중기♥케이티, 결혼 후 첫 부부 동반 무대 "사랑하는 아들아, 사자처럼 자라렴"

사진=가온 솔로이스츠 공식 유튜브

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송중기, 아내 케이티 사운더스가 첫 부부 동반 일정에 나선 가운데, 당시 영상이 화제를 모으고 있다.

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21일 가온 솔로이스츠 공식 유튜브 채널에는 가온 솔로이스츠 정기 연주회 내레이션으로 참여한 두 사람의 모습이 담겼다.

송중기, 케이티는 지난 18일 서울 서초구 예술의전당 IBK기업은행 챔버홀에서 열린 가온 솔로이스츠의 제7회 정기연주회 '어린이 정경' 무대에 올랐다. 이 공연은 장애·비장애 음악가가 함께 활동하는 통합 실내악 연주단체 가온 솔로이스츠가 제46회 장애인의 날을 맞아 개최한 행사로, 부부가 직접 연락해 참여 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

사진=가온 솔로이스츠 공식 유튜브

먼저 마이크를 든 케이티는 "사랑하는 아들아, 사자처럼 자라렴. 사자는 자신의 믿음과 사랑하는 이들을 위해서 당당하게 행동한단다. 때로 사람들은 사자의 힘이 사자를 강하게 만든다고 착각하곤 해. 그러나 사자를 강하게 만드는 건 충성심과 신뢰, 온화함이란다"라며 영어로 낭독했다. 특히 송중기는 케이티가 낭독하는 모습을 지긋이 바라보며 다정한 분위기를 자아내 눈길을 끌었다. 뒤이어 송중기는 케이티의 멘트를 한국어로 다시 낭독했다.

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한편 송중기는 2023년 영국 출신 배우 케이티와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com