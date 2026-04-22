'윤민수 子' 윤후, 최재원 딸과 사귀나 "실제 현커 탄생" ('내새연2')

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[스포츠조선 이게은기자] '내 새끼의 연애2'가 최종 선택을 앞두고, 서로의 마음을 확인하는 마지막 1:1 데이트와 함께 피할 수 없는 '진실의 밤'을 예고했다.

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tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2' 지난 방송에서는 자신의 마음을 또렷하게 자각하고, 망설임 대신 적극적인 표현으로 직진하는 '내 새끼들'의 변화가 시청자들의 설렘을 폭발시켰다. 이러한 관심을 입증하듯 '내 새끼의 연애2'는 2월 방영 첫 주부터 8주 연속 TVING TOP 10에 타이틀을 올렸고, 특히 지난 9일에는 전체 콘텐츠 2위까지 오르며 화제성을 입증했다. (2/26~4/16 TVING LIVE 및 VOD 합산 시청 기준)

뜨거운 관심 속에 오늘 22일(수) 방송되는 9회에서는 최종 선택을 단 하루 앞두고, 출연진들이 그동안 꾹꾹 눌러 담아온 진심을 마주하는 마지막 1:1 데이트가 펼쳐진다. 동시에, 피하고 싶었던 감정까지 수면 위로 드러나는 '진실의 밤'이 이어지며 긴장감 넘치는 설렘을 더한다. 여기에 이들 중 현실 커플이 탄생했다는 제작진의 제보까지 전해질 예정. 최종 선택을 앞둔 '내 새끼들'의 관계에 대한 궁금증이 더욱 증폭되는 대목이다.

최종 선택 전 마지막 1:1 데이트는 그 어느 때보다 뜨거운 분위기 속에서 진행된다. 먼저 최유빈과 윤후는 화기애애하게 식사 데이트를 즐기며 실제 연인 같은 다정한 분위기를 만들어간다. 박시우와 유희동 역시 한층 과감해진다. 차 안에서 밀착 사진을 찍는 등 거침없는 스킨십을 이어가며 달라진 관계를 드러내는 것. 봄이 먼저 찾아온 것 같은 두 커플의 몽글몽글 데이트 현장에 스튜디오에도 환호성이 폭발했다는 후문이다.

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한편, 묵직한 진심을 꺼내는 조은별과 이재승의 데이트도 이어진다. 이재승은 조은별에게 "살면서 이렇게 마음을 이야기해 본 적이 없는 것 같다"며 그동안 보여주지 않았던 속마음을 조심스럽게 꺼내놓는다. 조은별 또한 마지막 밤을 앞두고 정성스럽게 편지를 써 내려간다. 어렵게 꺼내 놓은 이들의 진심이 어떤 선택으로 이어질지 이목이 집중된다.

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하지만 감정이 깊어질수록 피할 수 없는 순간도 찾아온다. 9회의 하이라이트, 바로 그동안 감춰 놓았던 마음이 수면 위로 드러날 '진실게임'의 시작. 특히 "은별과 서윤, 두 분에 대한 마음을 퍼센티지로 나눠보라"는 신재혁을 향한 날카로운 질문이 쏟아진다. 예상치 못한 상황에 우서윤은 "심란하고 불편했다"라고 털어놓고, 조은별 역시 쉽게 납득하지 못하는 반응을 보여, 현장이 세차게 술렁인다고. 신재혁의 아버지 신태용마저 당황한 기색을 보인 가운데, 마지막 밤 드러난 진실이 최종 선택에 어떤 영향을 미칠지 긴장감이 고조된다.

마지막 데이트에서 확인한 진심과 알고 싶지 않았던 진실이 교차하는 밤, '내 새끼'들의 로맨스 향방에 관심이 집중되는 tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애2' 9회는 오늘(22일) 수요일 저녁 8시에 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com