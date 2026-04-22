브라이언, 김희철 인성 폭로 "선배가 인사해도 쌩 지나가, XX 싫어했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 브라이언이 연습생 시절 김희철을 폭로했다.

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21일 브라이언의 유튜브 채널에서는 ''집 보러 왔습니다' 슈주 동생들 침입에 뒷목 잡은 브라이언. 수명 단축 현장 최초 공개(SM 미공개 데뷔조 썰, SM 예절 교육)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

브라이언의 300평 주택에는 슈퍼주니어 은혁, 동해가 찾아왔다. 세 사람은 과거 SM엔터테인먼트에 함께 몸담았던 사이.

브라이언은 은혁에게 "슈주 전에 이름 특이한 거 있지 않았냐. 연습생 때"라고 물었고 은혁은 "스마일 밖에 없다"고 동해가 데뷔할 뻔했던 팀 이름을 밝혔다. 이에 브라이언은 "드림팀이 기억 난다"고 말했고 그제서야 기억해낸 은혁은 "드림팀이 동방신기의 원래 예전 이름이었다"고 밝혔다.

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브라이언은 "나는 왜 기억하냐면 드림팀 연습생 때 희철이를 XX 싫어했다"고 고백했다. 브라이언은 "지금은 희철이 좋아하지만 연습생 때 희철이를 싫어했던 게 시력이 안 좋았던 걸 몰랐다. 어느날 청담동에서 걸어가는데 내가 먼저 알아봤다. SM에서 봤던 앤데 인사를 안 하더라. 내가 먼저 인사를 했는데 '아 네'하고 쌩 지나가더라. 후배가 너한테 그러면 어떨 거 같냐"고 김희철의 과거 인성을 폭로했다. 이에 은혁은 "그 당시 희철이 형이면 눈이 안 좋았던 게 아니었을 수도 있다"고 농담해 웃음을 안겼다.

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브라이언은 "그래서 내가 숙소 가서 환희한테 말했다. (환희가) '신인들이 인사를 안 하냐' 해서 '그러니까. 나도 기분이 이상해'라고 얘기하는데 마침 매니저가 들어왔다. 그래서 '드림팀 애들이 안사 안 한다'고 말했다"고 밝혔다. 이에 은혁은 "어느 순간부터 저희 연습생 때 SM 예절 수업이 생겼다. 형이 얘기해서 생긴 거 아니냐"고 의심해 웃음을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com