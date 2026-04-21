지석진, "8만에 사서 10만에 팔았는데"…삼성전자 20만에 '피눈물' ('살롱드립')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 지석진이 "삼성전자를 8만 원대에 샀다가 10만 원을 넘기길래 매도했는데, 이후 계속 올라 지금은 20만 원까지 갔다"며 웃픈 경험을 털어놨다.

Advertisement

21일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 "미미 웃음 낳으시고 바 지석삼 다 적시셨네"라는 제목으로 '살롱드립' 지석진, 미미편이 업로드됐다.

이날 미미는 "나는 나 자신에게 투자한다. 배우는 거, 입는 거, 먹는 거, 운동하는 거"라면서 착용 중인 금팔찌 역시 본인이 직접 구매한 소장품이라고 밝혔다.

이에 지석진은 "투자 성공한 거다. 금값이 많이 올랐다"고 말했고, 미미는 "실제 금을 조금씩 샀다. 현물 좋아한다. 주식 못 믿는다"라고 털어놨다.

Advertisement

장도연은 "나는 주식 계좌도 없다"고 하자, 지석진은 "실패 안 하려면 ETF를 장기간 보고 분할 매수, 적금 붓듯이 매월 얼마씩 사면 무조건 실패는 없다고 본다"라고 조언했다.

Advertisement

그러나 지석진은 "사람들 만나면 내가 성공하지 못했기 때문에 배운 것들을 다 이야기 해준다"라면서 "이상하게 난 안 된다"라고 말해 웃음을 안겼다.

그는 자신의 투자 경험도 솔직하게 털어놨다. 지석진은 "난 마이너스다"라면서 "삼성전자는 8만 원대에 샀다가 늘 10만 원을 못 넘고 떨어지더라. 10만 원 넘길래 팔았다"라며 호탕하게 웃었다. 최근 삼성전자 주식이 20만 원을 넘었다.

Advertisement

지석진은 "난 또 잘한다고 분할매도 했다"라면서 "아내고 갖고 있었다. '난 팔았다. 타이밍이 중요하다. 네가 알아서 판단해라'라고 했는데, 아내도 팔았더라"면서 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

이에 미미는 "그래도 2만 원 이득인 거 아니냐"라면서 긍정적으로 반응했고, 지석진은 "주식은 팔고 나서 더 오르는 게 가장 마음이 아프다"고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com