25세 유명 가수, 깜짝 결혼 발표 "소중한 동반자"..세븐틴·라이즈 챌린지 주인공

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 일본의 싱어송라이터 아유무 이마즈가 결혼을 발표했다.

Advertisement

아유무 이마즈는 21일 자신의 사회관계망서비스에 "이번에 저 아유무 이마즈는 아야 씨와 결혼했음을 알려드리고자 한다. 평소 응원해 주시고 지지해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 직접 결혼 소식을 전했다.

그는 아티스트로 활동 중인 아야에 대해 "오래 전부터 함께 걸어온, 매우 신뢰하는 소중한 인생의 동반자"라고 소개했다. 이어 "나의 커리어가 새로운 챕터로 나아가는 이 시점에, 아티스트로서뿐 아니라 한 사람으로서도 여러분과 마주할 수 있는 존재이고 싶다는 생각에 이번 소식을 전하게 됐다"고 밝혔다.

끝으로 "앞으로도 감사하는 마음을 잊지 않고 좋은 음악을 들려드릴 수 있도록 노력하겠다. 계속 따뜻하게 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 전했다. 이와 함께 두 사람이 손을 꼭 맞잡은 커플 사진도 공개했다.

Advertisement

2000년생인 아유무 이마즈는 2021년 데뷔한 싱어송라이터이자 댄서다. 2024년 1월 발표한 'Obsessed'는 세븐틴, 스트레이 키즈, 라이즈, ITZY, 엔하이픈, 엔믹스, 제로베이스원, NCT WISH 등 국내 인기 아이돌들이 댄스 챌린지에 참여하면서 한국에서도 큰 인기를 끌었다. 이 곡으로 그는 같은 해 일본 레코드대상 기획상을 받기도 했다.