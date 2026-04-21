'원태인 욕설 소동' 류지혁 강민호, 21일 SSG전 나란히 선발 출전 [대구 현장]

삼성 원태인과 류지혁이 19일 대구 LG전서 4회초 1사 2,3루서 이영빈을 2루수앞 땅볼로 잡은 뒤 얘기하는 장면. SPOTV 중계화면 캡쳐

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회초 2사 2,3루 삼성 강민호가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 원태인 욕설 소동에 휘말린 류지혁과 강민호가 나란히 선발 출전한다.

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삼성은 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 SSG 랜더스와 격돌한다.

삼성은 박승규(우익수)-김지찬(중견수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)-강민호(포수)-김재혁(좌익수)으로 타순을 꾸렸다.

선발투수는 최원태.

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한편 삼성은 19일부터 잡음에 휩싸였다.

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원태인은 19일 대구 LG전 선발 등판했다. 4회초 실점 장면에서 원태인이 감정을 제어하지 못했다. 원태인이 표출한 불만의 대상이 내야수 류지혁인 것처럼 보였다.

원태인은 류지혁보다 7년 후배다. 선배에게 할 행동은 아니라는 시각이 지배적이었다. 더 나아가면 팀 내 기강이 해이해진 것이 아니냐는 의혹까지 불거질 만했다.

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당사자가 아닌 강민호가 진화에 나섰다. 강민호는 SNS에 '태인이가 보인 행동은 LG 3루 베이스 코치의 모션이 너무 커서 집중에 방해되는 부분을 류지혁에게 하소연하는 과정에서 나온 모습이었다. 저희 삼성 라이온즈에는 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다'고 적었다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com