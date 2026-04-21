"이미 현실커플♥ 됐다"...윤민수 子 윤후, 최재원 딸 최유빈과 '현커' 됐나 ('내새끼2')

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[스포츠조선 조윤선 기자] '내 새끼들의 연애' 출연자 중 현실 커플이 탄생했다.

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21일 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2'는 '제작진 제보. 내 새끼 중 현커가 존재한다?!♥ 깜짝 소식에 현타(?) 온 아빠들'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 김성주는 '내 새끼들' 가운데 '현실 커플'이 있다는 소식을 전해 모두를 놀라게 했다.

김성주는 "제작진 제보인데 부모님들 놀라지 마라. 지금 이미 '현커'가 된 친구들이 있다"고 말했고, 부모들은 깜짝 놀란 반응을 보였다.

그런 가운데 이문식은 "현커가 뭐냐"고 물었고, '현실 커플'이라는 설명을 들은 뒤 놀라움을 감추지 못했다. 또 신태용은 "이 친구들이 현타라는 거냐"며 '현커'의 뜻을 제대로 이해하지 못하는 모습을 보여 웃음을 안겼다. 이에 윤민수와 박남정은 "현타 온다"며 너스레를 떨었다.

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김성주는 "과연 어떤 커플이 '현커'일지 마지막까지 지켜봐 달라"고 당부했다.

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한편 9회 예고편에서는 마지막 1:1 데이트에 나선 윤민수의 아들 윤후와 최재원의 딸 최유빈의 모습이 공개됐다.

두 사람은 서로 눈도 제대로 마주치지 못했던 첫 데이트의 추억을 떠올리며 상황극을 펼쳤고, 화기애애한 분위기를 자아냈다. 특히 윤후는 첫 데이트 당시 최유빈을 설레게 했던 "되게 미인이다"라는 멘트를 다시 한번 꺼내며 달달한 분위기를 더했다.

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맛집 데이트를 좋아하는 두 사람은 양식 레스토랑을 찾았다. 윤후는 최유빈이 앉을 의자를 빼주며 매너를 보여주려 했지만, 다소 삐걱거리는 모습으로 웃음을 자아냈다. 이에 최유빈은 "조금 어설프긴하다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이후에도 윤후는 "여기 마음에 드냐"며 "(그래도) 유빈 씨보다는 덜 예쁜 것 같다"며 플러팅을 이어갔다. 또한 음식도 직접 먹여주고, 최유빈이 좋아하는 음식들을 그릇에 골라 담아주는 등 자상한 면모를 드러냈다. 이에 최유빈은 "상당히 매너남"이라며 만족감을 드러냈다.

이 외에도 윤후는 최유빈이 남다른 먹성을 드러내자 "오히려 그래서 좋다. 나는 많이 먹는 여자가 이상형"이라며 다정한 멘트로 훈훈함을 자아냈다.

이를 지켜보던 최재원은 "그러면 100%다. 걱정 안 해도 된다"고 말해 폭소케 했다.