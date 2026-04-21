66만 유튜버 '개조이', 유부녀 사실 고백하며 눈물 "이제 남편 있다고 말할게요"

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[스포츠조선 이게은기자] 애완동물 유튜버이자 인플루언서 개조이가 결혼했다는 사실을 뒤늦게 고백했다.

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20일 유튜버 개조이는 자신의 채널을 통해 '그동안 아무에게도 하지 않았던 이야기'라는 제목의 영상을 공개했다.

약 한 달 만에 영상을 올린 개조이는 "왜 영상을 안 올리냐는 댓글이 많았다. 유튜브를 시작한 후 이렇게 영상을 오랫동안 안 올린 적은 처음"이라며 말문을 열었다.

이어 "영상을 올리지 못한 이유는 미래에 대해 고민하는 시간이 길어져서다. 저는 한국의 전형적인 장녀의 피를 타고 나서 책임감이 강했다"라고 덧붙이며 눈물을 흘렸다.

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마음을 가다듬은 그는 "돈 많은 백수 아니냐는 댓글도 있었는데 전혀 아니다. 사랑을 많이 받고 자랐지만 경제적으로 풍요롭게 살지는 못했다. 집에 도움이 되고 싶어 사회생활을 빨리했다. 일주일 내내 일하기도 했다"라고 설명했다.

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그렇게 치열하게 살던 그는 강아지를 입양하고 남자친구를 만나며 마음이 안정됐다고. 개조이는 "행복한 모습을 유튜브에 남겨보자는 마음에 유튜브를 시작하게 됐는데, 잘 돼서 7년간 운영하고 있다. 그 사이에 좋은 사람인 남자친구도 남편이 됐다"라며 유부녀라는 사실을 깜짝 고백했다.

개조이는 "댓글에 '남편 있는 거 아니냐' '이혼한 거 아니냐'라는 내용이 많았는데 이제 남편이 있는 유부녀라고 말씀드릴 수 있을 것 같다. 한 번도 이런 말을 한 적이 없어, 제 얘기를 정말 안 했다는 생각이 들었다. 지금처럼 따뜻한 시선으로 재미있게 봐주시길 바란다"라고 이야기했다.

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한편 개조이는 구독자 66만 명을 보유한 유튜버로 반려견들과 함께하는 일상을 공유하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com