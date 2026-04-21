“강도 짓 하니 재밌냐” 나나, 자택침입 A에 격앙 발언…재판장까지 제지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 자택 침입 강도 사건 피해자인 나나가 법정에서 피고인을 향해 격앙된 반응을 보였다.

Advertisement

21일 의정부지방법원 남양주지원 제1형사부는 강도상해 혐의로 구속기소된 A씨의 3차 공판을 진행했다. 이날 재판에는 나나가 증인으로 출석했다.

법정에 들어선 나나는 피고인을 향해 "재밌니?"라고 말하며 감정을 드러냈다. 이어 "강도 같은 짓 하고 돌아다니니까 재밌냐. 내 눈 똑바로 쳐다봐라"고 말하는 등 분노를 표출했다. 피고인은 시선을 피하지 않은 것으로 전해졌다.

이후 증언석에 선 나나는 "아이러니한 상황인 것 같다"고 호소했고, 재판부는 "법정 예절을 지켜달라"며 제지했다. 재판부는 차분한 진술을 요청했지만, 나나는 계속해서 피고인을 바라보며 감정을 쉽게 가라앉히지 못한 것으로 알려졌다.

Advertisement

해당 사건은 지난해 11월 경기 구리시 아천동 자택에서 발생했다. A씨는 흉기를 들고 침입해 나나와 모친을 위협하며 금품을 노린 혐의를 받고 있다. 당시 나나는 몸싸움 끝에 A씨를 제압했고 경찰에 넘겼다.

Advertisement

이후 A씨는 자신이 다쳤다며 나나를 상대로 살인미수 및 특수상해 혐의로 고소했지만, 경찰은 정당방위를 인정해 불송치 결정을 내렸다. 현재 나나는 A씨를 무고 혐의로 맞고소한 상태다.

A씨는 재판에서 주거 침입 사실은 인정하면서도 강도 목적은 없었다고 주장하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com