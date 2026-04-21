서인영, 수입 100억 다 써버려도 "다시는 전성기로 못 돌아가, 하루 2시간 잤다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 서인영이 화려했던 전성기를 돌아본다.

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21일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 ''초코송이 머리', '신상녀' 서인영의 모든 건 트렌드가 되다'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

'우리 결혼했어요' (이하 '우결'), '신데렐라'가 연이어 대박을 터뜨리며 서인영은 수입 100억을 벌 정도로 어마어마한 화제성과 스타성을 자랑했다. 당시 서인영이 했던 이른바 '초코송이 머리' 역시 대히트를 쳤고, 서인영은 '우리 결혼했어요'에서 '신상녀'라는 캐릭터를 굳혔다.

유재석은 "진짜 바쁘지 않았냐"고 물었고 서인영은 "진짜 바빴다. 그때로 돌아가라면 다시는 못 돌아가는데 저한테는 정말 감사한 추억이다. 하루에 2시간씩 잤다. '서인영의 카이스트', '우결'도 찍어야 되고 카이스트가 대전에 있지 않냐. 진짜 공부 안 하면 잘라버린다 해서 공부를 할 수밖에 없었다"고 돌아봤다.

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서인영은 "거의 리얼로 살았다. 그 다음에 가상 결혼도 하고 행사도 사장님 욕심이 있으니까 하루에 8개 뛰었다. 헬기 타고 다니니까 내가 너무 잘 나간다 이런 걸 누릴 시간이 없었다"고 밝혔다.

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한편, 서인영이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 22일 방송된다.

wjlee@sportschosun.com