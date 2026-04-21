Advertisement
광고 닫기

서인영, 수입 100억 다 써버려도 "다시는 전성기로 못 돌아가, 하루 2시간 잤다" ('유퀴즈')

입력

서인영, 수입 100억 다 써버려도 "다시는 전성기로 못 돌아가, 하루 2시간 잤다" ('유퀴즈')

[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 서인영이 화려했던 전성기를 돌아본다.

21일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 ''초코송이 머리', '신상녀' 서인영의 모든 건 트렌드가 되다'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

'우리 결혼했어요' (이하 '우결'), '신데렐라'가 연이어 대박을 터뜨리며 서인영은 수입 100억을 벌 정도로 어마어마한 화제성과 스타성을 자랑했다. 당시 서인영이 했던 이른바 '초코송이 머리' 역시 대히트를 쳤고, 서인영은 '우리 결혼했어요'에서 '신상녀'라는 캐릭터를 굳혔다.

서인영, 수입 100억 다 써버려도 "다시는 전성기로 못 돌아가, 하루 2시간 잤다" ('유퀴즈')

유재석은 "진짜 바쁘지 않았냐"고 물었고 서인영은 "진짜 바빴다. 그때로 돌아가라면 다시는 못 돌아가는데 저한테는 정말 감사한 추억이다. 하루에 2시간씩 잤다. '서인영의 카이스트', '우결'도 찍어야 되고 카이스트가 대전에 있지 않냐. 진짜 공부 안 하면 잘라버린다 해서 공부를 할 수밖에 없었다"고 돌아봤다.

서인영은 "거의 리얼로 살았다. 그 다음에 가상 결혼도 하고 행사도 사장님 욕심이 있으니까 하루에 8개 뛰었다. 헬기 타고 다니니까 내가 너무 잘 나간다 이런 걸 누릴 시간이 없었다"고 밝혔다.

한편, 서인영이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 22일 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement