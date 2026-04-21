그래서 누구한테 욕을 했나? → 삼성 원태인 "정말 죄송합니다" 거의 기자회견급 공식 사과 [대구 현장]

경기 중 격한 감정 표출로 논란에 휩싸인 삼성 원태인이 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 SSG와의 경기에 앞서 입장을 밝혔다. 취재진 앞에 선 원태인의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

경기 중 격한 감정 표출로 논란에 휩싸인 삼성 원태인이 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 SSG와의 경기에 앞서 입장을 밝혔다. 취재진 앞에 선 원태인의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 원태인이 그라운드 욕설 소동에 대해 직접 사과했다.

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원태인은 21일 대구 SSG전을 앞두고 취재진을 만나 19일 경기 도중 벌어진 사태를 해명하고 고개를 숙였다.

원태인은 "지난 일요일 제가 경기장에서 보인 행동은 너무나 잘못된 행동이었다. 많은 분들께 야구 없는 월요일까지, 또 오늘까지도 심려를 많이 끼쳐서 정말 죄송하다"고 말했다.

원태인은 19일 대구 LG전 선발 등판했다. 4회초 실점 장면에서 원태인이 감정을 제어하지 못했다. 원태인이 표출한 불만의 대상이 내야수 류지혁인 것처럼 보였다.

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원태인은 류지혁보다 7년 후배다. 선배에게 할 행동은 아니라는 시각이 지배적이었다. 더 나아가면 팀 내 기강이 해이해진 것이 아니냐는 의혹까지 불거질 만했다.

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당사자가 아닌 강민호가 진화에 나섰다. 강민호는 SNS에 '태인이가 보인 행동은 LG 3루 베이스 코치의 모션이 너무 커서 집중에 방해되는 부분을 류지혁에게 하소연하는 과정에서 나온 모습이었다. 저희 삼성 라이온즈에는 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다'고 적었다.

결국 원태인이 21일 취재진 앞에 섰다.

경기 중 격한 감정 표출로 논란에 휩싸인 삼성 원태인이 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 SSG와의 경기에 앞서 입장을 밝혔다. 취재진 앞에 선 원태인의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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다음은 원태인과 일문일답.

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먼저 하고 싶은 이야기가 있는지?

-부상 복귀 후 사실 너무나도 잘하고 싶은 마음이 컸다. 팀에 보탬이 되고자하는 마음이 너무나도 컸다. 그냘 경기가 잘 풀리지 않았다. 나에게 너무 예민해져 있었던 상황이었다. 그래서 그런 행동이 나왔지만 야구장에서 어떠한 상황이라도 나와서는 안 될 행동이었다. 며칠 지나지 않았지만 그 시간 동안 정말 수없이 후회가고 반성했다. 앞으로는 그런 행동을 보이지 않도록 더 성숙한 선수, 그리고 선수이기 이전에 사람이 될 수 있도록 노력하겠다.

누구를 향한 감정 표출이었는가?

-정수성(LG) 코치님께 정말 죄송한 상황이 됐다. 직접 사과 전화를 드렸다. 제가 너무 예민한 상태라 그런 언행이 나왔는데 방향이 코치님을 향해 있어가지고 그렇게 비춰질 수 있었다. 저도 반성하는 의미로 그 영상을 많이 돌려봤다. 코치님이 기분이 나쁘실 수밖에 없었다. 저도 인정을 하고 사과를 드렸다. 코치님께서 그래도 너무 감사하게도 야구장 안에서는 서로 이기려고 하다 보면 어떤 행동이든 상황이든 다 나올 수 있다고 말씀을 해주셨다. 코치님께도 절대 오해가 없으셨으면 좋겠다는 말씀으로 사과를 드렸다.

경기 후 LG 박해민과 나눈 대화 내용이 궁금하다.

-제가 사과를 하러 갔다는 이야기가 많았는데 그건 아니었다. (박)해민이 형이 저를 너무나도 잘 안다. 그런 행동을 보일 선수가 아니라고 생각을 하셔서 저에게 어떤 상황인지 물으셨다. 저 또한 스스로 너무나 평정심을 잃고 저 자신이 너무 화가 나서 그런 행동을 했다고 말씀을 드렸다. 오해하지 말아 주셨으면 좋겠다고 했다. 해민이 형도 그런 상황인 줄 몰랐다고 하시면서 끝났던 상황이었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com