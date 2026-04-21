나나, '자택 침입 강도'와 드디어 법정 대면..."당신 연기 잘 보겠다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 애프터스쿨 출신 나나가 자택 침입 강도 사건과 관련해 법정에 선다.

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21일 의정부지방법원 남양주지원 제1형사부는 강도상해 혐의로 구속기소된 30대 남성 A씨의 공판을 진행한다. 이날 재판에는 피해자인 나나와 그의 모친이 증인으로 출석할 예정이며 증인 신문은 피해자 보호를 위해 비공개로 진행된다.

앞서 나나는 자신의 SNS를 통해 "다들 많이 걱정하시는데 걱정 마셔라. 잘하고 오겠다"라며 심경을 전했다. 이어 가해자를 향해 "있는 그대로 사실만을 말할 것을 맹세한다" "당신이 연기를 얼마나 잘하는지 잘 보겠다"라고 밝혀 강경한 입장을 드러냈다.

해당 사건은 지난해 11월 경기 구리시 아천동에 위치한 나나의 자택에서 발생했다. 흉기를 든 A씨가 침입했고, 나나는 직접 몸싸움을 벌여 이를 제압한 뒤 경찰에 넘겼다. 이 과정에서 나나는 부상을 입었고, 모친 역시 목을 졸리는 등 상해를 입어 치료를 받았다.

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이후 A씨는 자신도 다쳤다며 나나를 상대로 살인미수 및 특수상해 혐의로 맞고소했지만 수사 결과 나나는 혐의 없음으로 불송치 결정이 내려졌다. 소속사 측은 당시 가해자가 반성 없이 허위 주장을 이어가고 있다며 강력 대응을 예고한 바 있다.

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현재 A씨는 구속 상태로 재판을 받고 있다. 주거 침입 사실은 인정하면서도 금품을 노린 강도가 아닌 단순 절도 목적이었다고 주장하며 폭행 혐의를 부인하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com