"넘어가려 했는데 우리 코치를..." 3루 코치 저격에 사령탑의 입장은 "코치도 최선 다하고 있어…입장은 이해돼"

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.5/

22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 4차전. 선발 투구하고 있는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.22/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "사실 넘어가려고 했는데 우리 코치 이야기가 나오니…."

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염경엽 LG 트윈스 감독은 21일 서울 잠실구장에서 열리는 한화 이글스와의 경기를 앞두고 지난 19일 있었던 '삼성 원태인 논란'에 대한 생각을 밝혔다.

원태인은 지난 19일 대구 LG전에서 0-3으로 뒤지고 있던 4회초 1사 2,3루에서 이영빈에게 땅볼을 이끌어냈다. 삼성 2루수 류지혁이 공을 잡은 뒤 1루에 송구하면서 아웃 카운트 한 개를 올렸다.

이후 원태인의 모습이 논란이 됐다. 원태인은 다소 불만 가득한 표정으로 류지혁에게 무엇인가 이야기했다. 이 모습은 중계에 고스란히 담겼다. 야구 팬 사이에서는 '홈 승부를 하지 않은 류지혁에게 아쉬움을 표한 것이다', '홈에서 헤드퍼스트 슬라이딩을 한 3루 주자 천성호에게 불만을 보인 것이다' 등의 이야기가 나왔다.

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경기 후 포수 강민호가 SNS를 통해 당시 상황을 설명했다. 강민호는 "(원)태인이가 보인 행동은 LG 3루 코치의 모션이 너무 커서 집중에 방해되는 부분을 류지혁에게 하소연하는 과정에서 나온 모습이었다"고 했다.

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염 감독은 "우리 코치가 거기에 연루된 일이다보니 화는 좀 나더라"라며 "태인이 입장도 이해가 된다. 느끼는 것도 많을 것이고 성장하는 계기가 됐을 거 같다"고 했다.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG의 경기, 8회초 무사 1루 박해민이 희생번트를 성공한 후 정수성 코치의 환영을 받고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.08.16/

염 감독은 이어 "태인이가 한 가지 알아야 할 것은 본인도 경기에 최선을 다하고 있지만, 그 경기에 참여하고 있는 코칭스태프와 모든 선수가 본인 만큼 최선을 다하고 있다는 점"이라며 "열심히 하는 선수이기도 하니 더 좋은 선수로 되는 계기가 되지 않을까라는 생각을 한다"고 말했다.

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아울러 LG 팬들에게도 "처음이니 한 번 너그럽게 이해해줬으면 좋겠다"고 이야기했다.

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동시에 선수단에도 이번 일을 교훈삼길 바랐다. 염 감독은 "우리 스태프들이 선수에게도 이야기하면서 방지할 수 있는 큰 계기가 됐다고 생각한다. 아마 수석코치가 선수들에게 그 부분에 대해서 왜 조심해야하는지 설명을 했을 거다. 어떻게 보면 이제 우리 선수단에서 그런 일이 일어나지 않을 수 있는 계기를 만들어 줬다. 우리에게도 교훈이 되는 것이다. 야구만 열심히 하면서 각자 파트에서 자기 역할을 하면 된다는 걸 강조하는 계기가 됐다"고 말했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com