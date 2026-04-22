제시카, 소녀시대 노래 부르다 눈물…"탈퇴 후회하냐" 쏟아진 추측

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 제시카가 공연 도중 소녀시대의 데뷔곡을 부르다 눈물을 쏟아내 그 배경에 이목이 쏠리고 있다.

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제시카는 지난 18일 베트남에서 단독 콘서트 'Reflections in Vietnam'을 개최하고 현지 팬들과 만났다. 이날 공연에서 제시카는 과거 소녀시대 활동 당시의 히트곡인 '지(Gee)', '소원을 말해봐', '아이 갓 어 보이(I Got A Boy)', '더 보이즈(The Boys)', '미스터 미스터(Mr.Mr)' 등을 메들리로 구성해 무대를 꾸몄다.

특히 제시카는 소녀시대의 상징적인 데뷔곡 '다시 만난 세계'를 애절한 발라드 버전으로 편곡해 불렀다. 팬들을 향해 노래를 부르던 제시카는 돌연 감정이 북받친 듯 눈물을 보였다.

제시카가 무대 위에서 소녀시대의 곡을 부른 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 1월 말레이시아 콘서트에서도 소녀시대 노래를 불러 화제와 동시에 논란이 된 바 있다. 탈퇴 이후 홀로서기를 선언했음에도 불구하고 지속적으로 전 그룹의 커리어에 기대고 있다는 지적과, 팬들을 위한 서비스일 뿐이라는 옹호론이 팽팽히 맞섰다.

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이번 눈물의 무대를 두고 누리꾼들의 반응도 극명하게 갈리고 있다. 일부 네티즌들은 "결국 가장 빛나던 시절을 그리워하는 것이 아니냐", "소녀시대 탈퇴를 후회하는 눈물일 것"이라며 추측을 내놓는가 하면, "지난 세월에 대한 만감이 교차했을 뿐"이라며 과도한 확대해석은 경계해야 한다는 의견도 거세다.

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한편, 제시카는 지난 2007년 소녀시대로 데뷔했지만 2014년 '미스터 미스터(Mr. Mr)' 활동을 마지막으로 소녀시대에서 탈퇴했다. 이후 패션 브랜드 사업과 솔로 활동을 병행해온 제시카는 지난 2022년 8월 소설 '브라이트'를 출간했다가 소녀시대 활동을 연상케 하는 내용으로 논란이 됐다. 제시카의 소설 속 주인공 9인조 걸그룹에서 배척당해 퇴출되는 이야기를 다뤘기 때문. 해당 소설에서 레이첼은 패션 사업을 병행하다 일부 멤버와 갈등을 빚는 내용이 담겨 소녀시대를 저격한 것이 아니냐는 논란이 일었다.

wjlee@sportschosun.com