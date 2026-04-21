최고기 PD여친, 딸까지 품었다 "솔잎이 좋은 보호자 될 것" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 최고기의 여자친구 이주은 씨가 공개 열애 이후 심경을 전했다.

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21이주은 씨는 "방송 보시고 따뜻하게 응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 장문의 글을 게재했다. 그는 "보내주신 메시지를 하나하나 읽으며 걱정과 응원의 마음을 느꼈고, 큰 힘이 됐다"고 고마움을 전했다.

또한 "오빠와 함께 지내면서 더 단단해지고, 누군가를 이해하고 책임지는 마음이 깊어지고 있다"며 최고기와의 관계 속에서 성장하고 있는 자신의 모습을 언급했다. 이어 "힘들 때마다 제 이야기를 끝까지 들어주고, 있는 그대로를 받아주는 오빠 덕분에 더 좋은 방향으로 나아가고 있다"고 애정을 드러냈다.

특히 최고기의 딸을 향한 진심도 전했다. 이주은 씨는 "솔잎이에게도 좋은 보호자가 되도록 노력하겠다"며 "더 책임감 있게 든든한 편이 되어주고, 밝고 건강하게 자랄 수 있도록 따뜻하게 함께하고 싶다"고 밝혔다.

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마지막으로 그는 "보내주신 마음을 잊지 않고 더 좋은 모습으로 보답하겠다"며 다시 한 번 감사 인사를 전했다.

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앞서 최고기는 지난 14일 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활'을 통해 연인과의 관계를 처음으로 공개했다. 여자친구는 PD로 알려졌으며, 방송에서 최고기는 프러포즈 반지를 건네며 진심 어린 청혼을 해 눈길을 끌었다.

한편 최고기는 유튜버 유깻잎과 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com