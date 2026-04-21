무리수인줄 알았더니 신의 한 수...박찬호 비디오판독 신청, 경기 흐름 바꿨다 [부산 현장]

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 5회말 1사 3루 박준순의 3루 땅볼 때 득점한 박찬호가 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

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[부산=스포츠조선 김용 기자] 무리수인줄 알았는데...

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그런데 신의 한 수가 됐다. 두산 베어스 유격수 박찬호의 선택이 말이다.

두산은 21일 부산사직구장에서 롯데 자이언츠와 주중 3연전 첫 번째 경기를 치르고 있다.

두산은 시즌 첫 3연승 도전. 이날 선발은 KBO리그 복귀전을 치르는 벤자민.

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선취점이 중요했다. 롯데 타선이 침체를 겪는 가운데, 먼저 점수를 주고 기를 살려주면 경기가 꼬일 수 있었다.

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벤자민이 2회 실점 위기를 맞았다. 선두 노진혁의 2루타, 한태양의 안타로 무사 1, 3루 위기.

손성빈의 타구가 유격수쪽으로 흘렀다. 타구가 그렇게 빠르지 않았다. 완전한 전진 수비도 아니었다. 1점을 주되 6-4-3 병살로 막아도 성공이었다. 무사였기 때문.

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하지만 공을 잡은 박찬호는 과감하게 홈으로 던졌다. 롯데 3루 주자 노진혁도 혼신의 힘을 다해 몸을 날렸다. 타이밍상 세이프. 나광남 구심도 세이프를 선언했다. 노진혁의 손이 빨라보였다.

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하지만 박찬호는 펄쩍 뛰었고 벤치에 비디오판독 시그널을 보냈다. 김원형 감독도 비디오 판독을 신청했다. 약간의 무리수 같이 보였다. 타이밍이 확실히 주자가 빨랐기 때문.

하지만 비디오판독 결과 반전이 숨어있었다. 노진혁의 손이 베이스에 닿기 직전, 양의지의 미트가 노진혁의 몸통을 스친 것. 정말 간발의 차였다. 박찬호가 이를 보고 그렇게 간절히 비디오판독을 원했던 걸까.

이 아웃 카운트로 두산과 벤자민은 실점 없이 2회말을 넘겼다. 그리고 위기 뒤 기회라고 3회 선취점을 뽑으며 앞서나갔다.

부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com