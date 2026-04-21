김미려 "부부관계 중 아이들에 들켜…초4 딸에 솔직히 말했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 김미려가 자녀들에게 성교육을 솔직히 한다고 밝혔다.

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21일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '수위 조절 실패한 쎈여자들의 마라맛 토크(남편 첫만남, 키스, 딸에게 스킨십 들킴)'이라는 제목의 영상이 게재, 개그우먼 김미려가 출연했다.

김미려 정성윤 부부는 각방을 쓰는데도 아직도 부부관계가 왕성하다며 "예전에 애들이 아빠 방에서 잠이 든 거다. 이상하게 그날따라 제가 마음이 동했다. 슬슬 시동을 제가 먼저 걸었는데 갑자기기 애들 발걸음 소리가 들리더라. 옷 입을 시간이 없었다. 이불만 덮고 괜히 심각한 척 애들한테 '저리 가있어. 엄마 아빠 싸웠어 지금. 엄마 아빠 애기 중이니까 가있어. 안 자고 뭐해?' 하면서 괜히 화냈다. 근데 아이들한테 미안하지 않냐. 딸한테 가서 솔직하게 '엄마 아빠랑 했어'라고 했다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

그때 딸은 초등학교 4학년이었다고. 김미려는 "저는 아이들이 어렸을 때부터 성교육을 했다. '했어?'하고 놀라더라"라며 "저희 아들한테는 '남자는 여자 생리대도 사줄 수 있는 남자가 되어야 한다'고 하면서 다 가르쳐준다"고 개방적인 면모를 밝혔다.

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아들에게 생리에 대해서도 가르쳐줬다는 김미려는 "생리가 끝나면 폐경이라는게 온다. 그러면 임신을 못한다고 얘기해줬다. 제가 한 달 주기의 생리가 끝났다고 얘기했는데 애가 심각해졌다. 한창 셋째를 원했던 앤데 엄마가 생리가 끝났다 하니까 (임신을 못하는 줄 알고) 심각해졌다"며 "외식하고 택시 타고 가는데 '엄마 생리 끝났어?'라고 심각하게 물어보더라. 그래서 설명을 해줬다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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김미려의 개방적인 성교육에 조혜련은 "그런 건 너무 좋은 거 같다. 조용히 하라고 꾸짖으면 큰일 나는 줄 알고 몰래 찾아보다 잘못 배우는 경우도 있다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com