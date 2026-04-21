홍지민, 유방암 가족력 고백 후 '혹 발견'에 가슴 철렁 "딱딱한 것 만져져"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 홍지민이 건강검진을 받는 모습을 공개했다.

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21일 홍지민의 유튜브 채널에는 '홍지민 건강검진 결과 충격… 이 정도일 줄 몰랐습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 홍지민은 남편과 함께 병원을 찾아 다양한 검사를 받는 모습을 전했다.

홍지민은 큰언니가 과거 유방암 진단을 받았던 이력이 있어 가족력에 대한 걱정으로 정기 검진을 꾸준히 이어오고 있다고 밝혔다. 현재 언니는 완치 판정을 받은 상태지만, 이에 따라 유방 건강에 더욱 신경 쓰고 있다는 것.

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특히 유방 초음파 검사 과정에서는 긴장감을 감추지 못했다. 홍지민은 "작년에는 없던 딱딱한 게 만져져 순간 크게 놀랐다"고 털어놨다. 다행히 검사 결과 해당 부위는 암이 아닌 것으로 확인됐으며, 체중 감소로 인해 뼈가 더 도드라져 보인 것이라는 설명을 들었다.

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이어 공개된 검사 결과에 따르면 홍지민은 위내시경 검사에서 역류성 식도염 초기 증상이 있다는 소견을 받았고, 골밀도 검사에서는 골다공증 전 단계라는 진단을 받았다. 또한 콜레스테롤 수치 관리가 필요해 약을 꾸준히 복용해야 한다는 설명도 들었다.

다행히 유방, 간, 신장 등 주요 장기에서는 큰 이상이 발견되지 않았고, 일부 작은 혹 역시 추가 치료가 필요하지 않은 수준으로 확인됐다.

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검진을 마친 홍지민은 "걱정했던 부분들이 있었지만 큰 문제는 없어 다행"이라면서도 "운동과 식습관 관리가 더 중요하다는 걸 느꼈다"고 말했다. 이어 "스트레스로 우울감을 느낀 적도 있었지만 결국 감사하는 마음이 중요하다"며 긍정적인 메시지를 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com