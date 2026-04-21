'다시 보는 KS' 3회까지는 좋았는데…'찬스 날리고, 실책에 폭투까지' 한화, 4회에 무슨 일이

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 야수들이 마운드에 모여 미팅을 갖고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 3회까지 분명히 좋았는데….

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한화 이글스는 21일 서울 잠실구장에서 LG 트윈스와 원정경기를 했다. 지난해 한국시리즈에서 맞붙었던 두 팀의 올 시즌 첫 맞대결.

3회까지 팽팽한 투수전이 펼쳐졌다. LG 선발투수는 송승기. 한화는 문동주가 나와 빠르게 이닝을 정리해 나갔다.

명품 투수전으로 이어지는 듯 했지만, 4회부터 양 팀 모두 불안한 모습이 나왔다. 그리고 무너진 쪽은 한화였다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 1사 1루 한화 이도윤 뜬공을 LG 유격수 오지환이 실책하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

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4회초 한화가 찬스를 만들었지만, 살리지 못했다. 1사 후 채은성이 안타를 치고 나갔다. 이후 이도윤의 뜬공 타구가 유격수 오지환의 포구 실책으로 이어지면서 주자는 1,3루가 됐다. 그러나 김태연의 땅볼과 최재훈의 내야 뜬공으로 한화는 득점을 하지 못했다.

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찬스를 날린 한화는 4회말 무너졌다. 투수 야수 모두 집단으로 흔들렸다. 선두타자 문성주에게 2루타를 맞으며 불안한 출발. 오스틴의 땅볼로 1사가 됐지만, 문보경과 오지환을 연속 볼넷으로 내보내면서 만루 위기에 몰렸다. 천성호의 타석 때 나온 유격수 땅볼이 심우준의 포구 실책으로 이어지면서 선취점이 LG에서 나왔다.

계속된 2,3루 위기. 송찬의 타석에 나온 폭투와 송찬의의 2타점 적시타로 점수는 4점 차로 벌어졌다.

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어수선한 모습이 한화에 이어졌다. 폭투로 주자 2루가 된 가운데 이주헌을 상대로 2B2S에서 헛스윙을 이끌어내며 아웃카운트를 올렸지만, 신민재의 적시타로 5점 째를 줬다. 결국 한화는 투수를 교체했다.

21일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.21/

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문동주를 내리고 최근 마무리투수 자리를 내려놓고 재정비를 하는 김서현을 투입했다. 김서현을 박해민을 1루수 땅볼로 잡아내며 길었던 이닝을 끝냈다. 그러나 점수는 0-5. 한화로서는 초반 분위기를 완전히 넘겨주게 됐다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com