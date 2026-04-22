나나, 분노+눈물의 증언 이유 "강도 얼굴 보니 감정조절 실패, 할 말 다 했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 나나가 자택 강도 침입 사건 재판 증인으로 출석한 후 심경을 전했다.

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22일 나나는 버블(팬 소통 플랫폼)에 "(강도의)얼굴을 마주하니까 너무 어이가 없고 화가 나서 감정 조절에 실패했어. 하지만 나는 어디 가서도 하지 못하는 말들을 속 시원하게 다 하고 왔어"라는 글을 남겼다. 이어 "그 남자에게도 하고 싶은 말 하고 왔고 나의 행동과 말에 있어서 후회는 하지 않아. 다들 걱정 많았을 텐데 나 괜찮아. 이제 마무리가 될 거라고 믿어!"라며 팬들을 안심시켰다.

한편 나나는 지난해 11월, 자택에 30대 남성 강도 A씨가 침입하는 피해를 입었다. 당시 나나와 모친은 A씨를 제압해 경찰에 인계했지만, 그 과정에서 상해를 입었다.

A씨는 나나 모녀를 흉기로 위협하고 상해를 입혀 강도 상해로 구속됐다. 이후 나나를 살인미수와 특수상해 혐의로 역고소했지만, 경찰은 나나의 행위를 정당방위를 보고 혐의없음으로 불송치했다.

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그런 가운데 나나는 지난 21일 의정부지방법원 남양주지원 형사1부(김국식 부장판사) 심리로 열린 세 번째 공판 증인으로 나섰다. 나나는 법정에 들어서며 피고인을 향해 "재밌니? 내 눈 똑바로 봐라"라며 격한 감정을 드러낸 것으로 알려졌다. 또 모친의 증언을 듣다가 눈물을 쏟기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com