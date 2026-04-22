함소원 "아빠만 만나면 살쪄와"...7살 딸 비만 판정에 폭발 '뭘 먹이길래'

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 함소원이 딸의 근황을 전하며 체중 관리에 대한 고민을 털어놨다.

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최근 함소원은 개인 계정에 딸 혜정이의 근황을 전하며 "어쩌죠. 우리 이쁜이 살이 찌네요"라며 속상해 했다.

함소원은 과일을 먹는 딸에게 "그만 먹으세요. 이모들하고 약속 하세요. 다이어트 하겠다고 약속 하세요. 다이어트 할 거죠?"라며 압박을 줬지만 혜정이는 "이건 살 안 찌는 거야"라며 너스레를 떨었다.

그러면서 "글쎄 우리 혜정 씨가 지금 비만 떴다. 이거 안된다, 다이어트 합니다. 화이팅 해"라며 딸의 체중 감량을 독려했다.

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함소원은 "주말에 아빠 만나지 말라고 할 수도 없고 주말에 아이와 만날 때마다 뭘 그렇게 먹이는지 애가 살이쪄서 돌아옵니다. 슬슬 찌더니 결국비만 판정. 저는 먹이는 게 저와 메뉴가 같아서 살이 찔 이유가 없는데 대체 둘이 주말에 무엇을 먹는 걸까요?"라며 궁금증을 드러냈다.

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이어 "이제부터 제가 관리 시키겠다. 혜정이 다이어트 시작입니다"라며 본격적인 체중 관리 계획을 밝혔다.

한편 함소원은 2018년 18세 연하의 진화와 결혼했지만 2022년 각자의 길을 선택했다.

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함소원과 진화는 딸을 중심으로 함께 생활과 분리를 오가는 독특한 관계를 유지 중이다. 최근 MBN '동치미'에서 진화는 함소원과 재회를 바라는 마음을 전하며 사과하는 장면이 공개되기도 했다.

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이에 대해 함소원은 재결합 가능성을 "절반에 조금 못 미치는 수준"이라고 표현하며 신중한 태도를 보였다.

shyun@sportschosun.com