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기안84, 폐지 줍는 어르신들 직접 찾아 1억 기부.."갈비 먹고 싶었다" 먹먹

기안84, 폐지 줍는 어르신들 직접 찾아 1억 기부.."갈비 먹고 싶었다" 먹먹

[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 폐지 줍는 어르신들을 위해 1억 원을 기부했다.

21일 유튜브 채널 '셀럽인'에는 '기안84 님과 폐지 줍는 어르신들에게 1억 기부했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 기안84는 '기부 설계자'라는 콘텐츠의 첫 게스트로 출연했다.

진행을 맡은 유튜버 주긍정은 기안84에 대해 "매년 나와 기부를 같이 설계하고 기부 실행까지 같이 꾸준히 하고 있다"고 소개했다. 이어 '기부 설계자'라는 콘텐츠를 제작하게 된 이유로 "형과 계속 기부해 오는 과정들이 항상 우리가 어떻게 해야지 더 도움이 될 수 있을까를 고민하면서 설계했는데 이 과정과 결과를 보여주면 보시는 분들도 같이 동참할 수 있지 않을까 생각했다"고 설명했다.

앞서 기안84는 2022년 첫 전시회 수익금 8천7백만 원 전액을 기부하고, 보육원 아이들 통장에 100만 원씩 입금하는 '100 챌린지'를 진행한 바 있다. 이후에도 '100 챌린지'를 통해 배움의 기회가 부족한 아이들을 위해 교육 경험을 지원하는 꿈 지원금을 이어갔다. 당시 기부한 후 아이들로부터 피드백을 받았다는 기안84는 "기부하면 다 좋은 곳에 쓰이지만 누구에게 기부되는지 아는 게 더 보람차고 동기 부여가 되는 거 같아 즐거웠던 거 같다"고 말했다.

세 번째 '100 챌린지'는 생계가 어렵거나 복지 사각지대에 있는 폐지 줍는 어르신분들 100분을 선정해 100만 원을 전달하기로 했다. 기안84는 어르신들에게 기부하게 된 이유에 대해 "할머니 손에서 자라서 그런지 할머니, 할아버지들을 보면 짠하다"고 털어놨다.

기안84, 폐지 줍는 어르신들 직접 찾아 1억 기부.."갈비 먹고 싶었다" 먹먹

이후 기안84는 직접 폐지 줍는 어르신들 집을 찾아가 인사를 나눴다. 100만 원을 전달받은 한 어르신은 "내 일생에 100만 원이라는 말은 듣기 힘들다. 감사하다. 복 많이 받아라"라며 연신 고마움을 표했다. 이어 "진짜 먹고 싶은 게 있었다. 갈비였는데 제일 먼저 갈비 먹겠다"며 환한 미소를 지었다.

이에 기안84는 "갈비 맛있게 드시고 아프지 마시라. 만나 뵈니까 기분 좋다"고 인사했다. 이후 어르신은 기안84를 포옹하며 거듭 감사의 뜻을 전했다.

또 다른 어르신은 폐지를 두 달 동안 주워야 7~8만 원밖에 벌지 못하지만, 매일 밖으로 나가 폐지를 줍는다고 해 안타까움을 자아냈다. 다리가 아픈데도 매일 일을 나선다는 어르신은 "고물 장사가 쉬는 날이 어디있냐"고 말해 먹먹함을 더했다.

이처럼 총 100명의 어르신에게 100만 원씩 전달을 마친 기안84는 "매년 덕분에 뜻깊은 일을 할 수 있어서 감사드린다"고 밝혔다. 아울러 "기부하면 스스로 자부심이 생긴다. 다음 기부하시는 분이 좋은 일 하셔서 자부심과 긍지, 뿌듯함을 가져갈 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.

주긍정은 4년째 기부 챌린지를 이어가는 기안84에게 "소중하게 한 땀 한 땀 모은 돈을 왜 계속 기부하게 되는 거 같으냐"는 질문을 던졌다. 이에 기안84는 "기쁘고 좋다. 뿌듯하다"고 밝혔다.

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