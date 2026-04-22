기안84, 폐지 줍는 어르신들 직접 찾아 1억 기부.."갈비 먹고 싶었다" 먹먹

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 폐지 줍는 어르신들을 위해 1억 원을 기부했다.

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21일 유튜브 채널 '셀럽인'에는 '기안84 님과 폐지 줍는 어르신들에게 1억 기부했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 기안84는 '기부 설계자'라는 콘텐츠의 첫 게스트로 출연했다.

진행을 맡은 유튜버 주긍정은 기안84에 대해 "매년 나와 기부를 같이 설계하고 기부 실행까지 같이 꾸준히 하고 있다"고 소개했다. 이어 '기부 설계자'라는 콘텐츠를 제작하게 된 이유로 "형과 계속 기부해 오는 과정들이 항상 우리가 어떻게 해야지 더 도움이 될 수 있을까를 고민하면서 설계했는데 이 과정과 결과를 보여주면 보시는 분들도 같이 동참할 수 있지 않을까 생각했다"고 설명했다.

앞서 기안84는 2022년 첫 전시회 수익금 8천7백만 원 전액을 기부하고, 보육원 아이들 통장에 100만 원씩 입금하는 '100 챌린지'를 진행한 바 있다. 이후에도 '100 챌린지'를 통해 배움의 기회가 부족한 아이들을 위해 교육 경험을 지원하는 꿈 지원금을 이어갔다. 당시 기부한 후 아이들로부터 피드백을 받았다는 기안84는 "기부하면 다 좋은 곳에 쓰이지만 누구에게 기부되는지 아는 게 더 보람차고 동기 부여가 되는 거 같아 즐거웠던 거 같다"고 말했다.

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세 번째 '100 챌린지'는 생계가 어렵거나 복지 사각지대에 있는 폐지 줍는 어르신분들 100분을 선정해 100만 원을 전달하기로 했다. 기안84는 어르신들에게 기부하게 된 이유에 대해 "할머니 손에서 자라서 그런지 할머니, 할아버지들을 보면 짠하다"고 털어놨다.

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이후 기안84는 직접 폐지 줍는 어르신들 집을 찾아가 인사를 나눴다. 100만 원을 전달받은 한 어르신은 "내 일생에 100만 원이라는 말은 듣기 힘들다. 감사하다. 복 많이 받아라"라며 연신 고마움을 표했다. 이어 "진짜 먹고 싶은 게 있었다. 갈비였는데 제일 먼저 갈비 먹겠다"며 환한 미소를 지었다.

이에 기안84는 "갈비 맛있게 드시고 아프지 마시라. 만나 뵈니까 기분 좋다"고 인사했다. 이후 어르신은 기안84를 포옹하며 거듭 감사의 뜻을 전했다.

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또 다른 어르신은 폐지를 두 달 동안 주워야 7~8만 원밖에 벌지 못하지만, 매일 밖으로 나가 폐지를 줍는다고 해 안타까움을 자아냈다. 다리가 아픈데도 매일 일을 나선다는 어르신은 "고물 장사가 쉬는 날이 어디있냐"고 말해 먹먹함을 더했다.

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이처럼 총 100명의 어르신에게 100만 원씩 전달을 마친 기안84는 "매년 덕분에 뜻깊은 일을 할 수 있어서 감사드린다"고 밝혔다. 아울러 "기부하면 스스로 자부심이 생긴다. 다음 기부하시는 분이 좋은 일 하셔서 자부심과 긍지, 뿌듯함을 가져갈 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.

주긍정은 4년째 기부 챌린지를 이어가는 기안84에게 "소중하게 한 땀 한 땀 모은 돈을 왜 계속 기부하게 되는 거 같으냐"는 질문을 던졌다. 이에 기안84는 "기쁘고 좋다. 뿌듯하다"고 밝혔다.