'희귀병 완치' 문근영, 후덕해진 근황 "벌써 40살, 몸 커지니 마음도 커져" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이게은기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '비로소 보인다' 특집이 펼쳐진다.

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늘(22일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 340회에는 한국인 특유의 심리를 36년간 분석한 인지심리학자 김경일 교수와 10년 만에 돌아온 퀸 서인영, 희소병 완치 후 복귀한 영원한 국민 여동생 문근영이 출연한다.

한국인 특유의 심리를 36년간 분석한 인지심리학자 김경일 교수가 '유 퀴즈'에 출격한다. 김 교수는 감자튀김을 한데 모아 먹는 습관, 콘서트 떼창 문화 등 일상 속 익숙한 한국인 특유의 행동들에 숨겨진 심리를 풀어내며 흥미를 더할 예정. 해외 학계에서도 주목하는 독특한 한국인의 특징도 들어볼 수 있다. 김 교수는 한국인이 '관계주의'를 중심으로 한 독특한 자아를 가졌다고 설명하며, '우리'라는 단어를 유독 많이 쓰는 언어 습관부터 돈을 대하는 남다른 자세까지 한국인의 심리를 짚어내며 공감을 자아낸다. 한국인들의 또 다른 특징인 '주인공 의식'에 대해서도 흥미롭게 풀어낸다. 타인의 시선을 중요하게 여기는 심리와 도파민에 취약한 성향은 물론, 외국인도 혀를 내두른 한국인만의 여행 스타일이 공감과 웃음을 자아낼 예정. "같은 한국인이지만 대단하다"며 유재석도 놀란 에피소드와 함께 행복을 높이는 현실적인 조언까지 들어볼 수 있다.

10년 만에 돌아온 '퀸' 서인영의 이야기도 흥미를 더한다. 자타공인 센 언니에서 개과천선(?)해 돌아온 서인영은 "마지막으로 남은 속세"라며 '긴 네일'과 함께 등장부터 남다른 존재감을 뽐낸다. 서인영은 유튜브 채널 오픈 2주 만에 조회수 총합 1,400만 뷰를 달성한 비하인드를 비롯해 다양한 이야기를 풀어낼 예정. '개과천선'이라는 타이틀에 스스로도 놀랐던 에피소드부터 "피디님 나 그 정도였어?"라고 되물었던 거침없는 입담으로 유쾌한 웃음을 선사한다. 그룹 쥬얼리로 데뷔해 수많은 히트곡을 남기고 '신데렐라', '신상녀'로 인기 정점을 찍던 시절의 이야기도 공개된다. 악마의 스타성으로 각종 리얼 예능을 섭렵하던 비하인드는 물론, 최전성기 시절 공허한 마음을 쇼핑으로 채우다 100억 원을 흥청망청 썼던 일화까지 전하며 이목을 집중시킨다.

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전성기 시절의 방황과 후회에 대한 진솔한 고백도 이어진다. 과거 '기싸움에서 밀리지 않을 것 같은 여자 연예인 1위'로 꼽히기도 했던 서인영은 "선 넘는 기계였던 것 같다"는 솔직한 고백과 함께 철없던 시절을 돌아보며 회개(?)하는 모습으로 웃음을 더할 예정이다. 힘들었던 과거와 함께 가족사에 대한 솔직한 이야기도 공개된다. 어머니를 떠나보낸 순간을 떠올리며 눈물을 보인 서인영은 화장터에 들어간 어머니를 보고 "살아야겠다"고 느꼈던 당시의 심경을 털어놓는다. 또한 공황장애와 우울증으로 힘들었던 시절, 자신의 곁을 지켜준 동생에 대한 고마움까지 전하며 깊은 감동을 더한다. 여기에 킬힐을 벗어던진 맨발 댄스까지, 서인영의 다채로운 매력을 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

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어느덧 데뷔 28년 차를 맞이한 영원한 '국민 여동생', 배우 문근영이 16년 만에 토크쇼에 출연해 그동안 어디에서도 들을 수 없었던 이야기와 근황을 공개한다. 유재석과는 무려 14년 만에 방송으로 재회한 문근영은 "그 사이 마흔이 됐다", "몸이 커지면서 마음도 커졌다"는 넉살로 분위기를 이끈다. 13살에 연예계에 데뷔한 문근영은 드라마 '가을동화'를 시작으로 영화 '장화, 홍련', '어린 신부'까지 이어진 10대 시절 '국민 여동생' 신드롬과 함께, 어린 나이에 감내해야 했던 부담감도 솔직하게 털어놓는다. 데뷔 초기부터 약 10년간 매니저로 현장을 함께 지켰던 할머니와의 추억 가득한 일화를 비롯해, 어린 시절부터 이어진 기부 활동에 대한 철학과 소신도 전할 예정이다.

갑작스레 찾아온 희소병과 재활 과정도 솔직하게 전한다. 지난 2017년 급성구획증후군 진단을 받았던 문근영은 골든타임을 지나 괴사가 진행될 수 있다는 이야기를 듣고 긴급 수술을 받았던 당시를 떠올린다. 수술 직후 "엄마, 나 이제 마음 놓고 쉴 수 있어서 너무 좋아"라고 말했던 순간과 더 이상 연기를 하지 못할 수도, 손가락 신경이 돌아오지 않을 수도 있다는 불안 속에서 무려 네 차례의 수술과 재활을 거쳤던 과정이 공개된다.

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투병 이후 18년간 이어온 다이어트를 내려놓고 영화관에서 처음으로 팝콘을 먹었던 경험담도 현실 공감과 웃음을 더할 예정. 9년 만에 연극 무대로 복귀한 비하인드를 비롯해 국내 여행을 즐기는 일상과 직접 촬영한 브이로그 영상도 최초로 공개된다. 40대가 되어 비로소 보이는 10대, 20대, 30대의 시간과 함께 "내 인생에 브레이크를 걸어줘서 다행"이라는 고백까지, 어디에서도 들을 수 없었던 '인간 문근영'의 진짜 이야기를 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다 .

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com