김숙, 김태균과 연애할 뻔했나…"이상하게 윤정수랑 닮아" 폭소('옥문아')

사진 제공=KBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] '옥탑방의 문제아들' 김숙과 김태균의 17년 전 핑크빛 과거사가 깜짝 공개된다.

Advertisement

23일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아') 311회에서는 한국 프로야구계의 레전드 2인조 박용택과 김태균이 출연해 만루홈런급 입담을 뽐낸다.

이 가운데 '옥탑즈' 김숙과 김태균의 숨겨진 과거사가 공개돼 귀를 쫑긋하게 만든다. 김태균은 "결혼 전, 박미선 선배님이 진행하시는 프로그램에 출연한 적이 있다"라면서 "소개팅을 주선해 주신다고 해서 이상형을 말씀드렸었다"라고 고백, 17년 전 소개팅 당사자로 지목된 김숙을 화들짝 놀라게 한다. 홍진경이 "숙이 언니를 딱 짚어서 소개시켜 달라고 했던 거냐?"라고 물어 모두의 이목을 집중시키는데, 김태균은 "그건 아니다. 박미선 선배님이 저한테 '숙이 어때요?'하고 물어보셨던 것"이라고 딱 잘라 말해 웃음을 자아낸다. 이에 김숙은 "나는 소개팅을 거절한 적이 없는데 누가 거절했길래 불발이 된 거냐"라며 의혹을 제기해 주변을 웃음바다로 만들고, 김태균은 그 이유를 솔직히 밝혀 초미의 관심을 모은다는 후문이다.

이날 김숙 역시 김태균을 남다른 시선으로 지켜봤다는 사실이 밝혀져 현장을 후끈하게 달군다. 김숙이 "방송에서 김태균 씨를 보면 이상하게 정이 가더라. 윤정수랑 닮지 않았냐"라며 밝힌것. 이에 김태균이 "그런 소리 많이 들었다"라고 수긍하자, 김숙은 "그래서 내가 이쪽 과를 좋아하나 싶었다"라고 덧붙여 주변을 웃음바다로 만든다는 전언이다. 이에 17년 만에 밝혀진 김숙과 김태균 소개팅 불발 이유는 무엇인지 궁금증이 모이며, 구 썸남썸녀의 티키타카가 웃음보를 자극할 '옥문아' 본방송에 기대감이 고조된다.

Advertisement

한편 KBS2 '옥문아'는 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com