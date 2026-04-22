MC몽, 강호동한테 산 신사동 5층 빌딩 동갑내기 노홍철에 매각

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[스포츠조선 조민정 기자] MC몽이 강호동에게 매입했던 신사동 건물을 다시 노홍철에게 매각한 사실이 알려졌다.

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22일 파이낸셜뉴스 보도에 따르면 MC몽이 설립한 주식회사 더뮤는 지난해 11월 방송인 강호동으로부터 해당 건물을 166억 원에 매입했고 최근 이를 152억 원에 노홍철에게 넘겼다. 단기간 내 매각이 이뤄지면서 가격 차이에 관심이 쏠리고 있다.

건물은 지하 1층부터 지상 5층 규모로 대지면적 253.95㎡, 건물면적 593.17㎡다. 신사동에 위치한 상업용 건물로 알려졌다.

노홍철은 매입 과정에서 대부분의 자금을 대출로 충당한 것으로 전해졌다. 소유권 이전과 동시에 근저당이 설정됐으며 채권최고액은 180억 원으로 확인됐다. 일반적으로 채권최고액이 실제 대출금의 120~130% 수준이라는 점을 고려하면, 실제 대출 규모는 약 140억~150억 원대로 추정된다.

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앞서 강호동은 해당 건물을 2018년 141억 원에 매입한 뒤 약 6년 만에 166억 원에 매각하며 25억 원가량의 시세 차익을 남겼다.

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한편 MC몽과 노홍철은 1979년생 동갑내기다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com