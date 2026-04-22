서인영, 100억 벌었는데 통장 잔액 0원 "父에 돈 내놓으라고..건물 샀으면 3채"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 서인영이 전성기 시절 100억 원의 수입을 모두 써버린 사연을 전했다.

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22일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "자타공인 센 언니에서 개과천선한 서인영 등장. 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 오픈했지만 '개과천선'이라는 채널 이름부터 맘에 안 들었다고? 2008년, 솔로앨범 '신데렐라'의 대히트로 맞이한 퀸의 전성기. 드라마처럼 여기서부터 여기까지 주세요를 시전하던 중, 어느새 통장 내역을 보니까 100억이 0원이 되었다는데. '잡아줄 사람이 있었다면 좀 더 나았을 텐데...' 재석이 인영과 별로 가까이하지 않았다는 누명(?)부터 갑자기 시작된 재석의 해명 타임까지! 과오를 반성 중인 서인영의 개과천선이 궁금하다면?"이라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상에는 10년 만에 복귀한 서인영이 출연했다.

이날 서인영은 최근 개설한 유튜브 '개과천선 서인영'의 채널 이름에 대해 "그게 누가 마음에 들겠냐. '유재석의 개과천선'이라고 하면 좋으냐. 누가 들어도 싫다"며 특유의 솔직한 입담을 뽐냈다.

또 가방을 두 개만 남기고 모두 팔았다고 밝힌 서인영은 가방 이야기가 나오자마자 유재석에게 "살 생각이 있느냐. 와이프분 필요할 수도 있다. 전화해 봐라. 진짜 상태 괜찮다. A급이다"라며 적극적으로 권해 웃음을 안겼다.

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서인영은 2008년 솔로앨범 '신데렐라'의 성공으로 전성기를 누린 바 있다. 그는 "그때 진짜 바빴다. 맨날 백화점 가서 옷 입어보지도 않고 진짜로 '여기서부터 여기까지 주세요'라고 했다"며 당시를 떠올렸다.

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이어 "아빠가 돈 관리를 했다. 맨날 아빠한테 카드값 내야 한다고 '내 돈 내놔'라는 말을 진짜 많이 했다"며 "그런데 아빠가 '없다'고 하더라. 통장 내역을 보니까 진짜 0원이었다. 아빠가 장부 보여주면서 '네가 번 돈이 세금 떼고 100억'이라고 했다. 그래서 '그 돈 어디 갔냐'고 했더니 '네가 썼잖아'라고 하더라"고 털어놨다. 그러면서 "진짜 돈 개념이 없었다. 아빠가 '그 돈으로 네가 건물을 샀으면 3채'라고 했다"며 씁쓸한 심경을 내비쳤다.

이에 유재석은 "(주변에서) 잘한다고 할 때 조심해야 한다"고 말했고, 서인영은 "그걸 몰랐다. 잡아줄 사람이 있었으면 좀 더 나았을 거 같다"며 공감했다. 이어 "오빠가 나랑 별로 가까이하지 않았던 거 같다. 나 좀 잡아주지 그랬냐"며 농담 섞인 원망을 건넸고, 유재석은 "뭘 어떻게 잡냐"며 당황해 웃음을 더했다.