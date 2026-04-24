명색이 'KBO MVP'인데 충격 취급! "88억짜리 치어리더 기대한 건 아냐"…분위기 메이커 자처→실망 뒤로 하고 '2027시즌 준비'

코디 폰세. 사진=폭스 스포츠

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]한화 이글스의 MVP 출신 코디 폰세가 메이저리그 데뷔전에서 겪은 부상 이후 심적으로 많이 회복된 모습이다. 토론토 블루제이스의 선발 투수 폰세는 전방십자인대(ACL) 부상을 당하며 악재를 맞았다. 2026시즌 아웃이 유력한 절망적인 상황이다.

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제이스 저널은 23일(한국시각) '폰세는 결국 주어진 상황을 받아들일 수밖에 없는 상황이고, 이번 좌절을 담담히 받아들이고 있다'고 보도했다.

폰세의 부상은 단순히 팀의 선발 뎁스를 약화시킨 것뿐만 아니라, 그의 개인적인 도전에도 큰 실망감을 안겨줬다. 폰세는 메이저리그에서 마지막으로 등판한 이후 올시즌 무려 5년 만에 돌아온 상황이었다.

사진=엠마 키틀 폰세 SNS

폰세는 최근 인터뷰에서 "이미 벌어진 일이고, 그렇다면 내가 할 수 있는 건 뭘까? 팀의 일원이 돼 응원할 수 있다"며 "내가 겪고 있는 상황을 극복하고, 최대한 건강을 회복해서 가능한 한 빨리 준비를 마치는 것"이라고 말했다.

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결국 폰세는 치어리더 역할을 자처하고 있다. 자신의 좌절감을 극복할 수 있는 유일한 선택으로 보인다. 경기 외적인 부분과 준비 과정에서 동료들을 도와 그들이 경기에서 최고의 퍼포먼스를 낼 수 있도록 돕겠다는 것이다.

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매체는 '토론토가 3년 계약으로 폰세를 영입할 때 연봉 600만달러(약 88억원)의 치어리더를 기대했던 것은 아니겠지만, 현재 부상자 명단에 막대한 금액이 묶여 있는 팀 상황에서는 그것만으로도 의미가 있다'고 전했다.

부상 이후 통증을 호소하는 폰세. AFP연합뉴스

또 매체는 '폰세는 사실상 올 시즌 복귀 가능성이 없으며, 이는 경쟁심이 강한 선수에게 큰 정신적 부담이 될 수 있다'면서도 '그럼에도 불구하고 그는 긍정적인 태도를 유지하고 있으며, 이는 시즌 초반부터 어려움을 겪고 있는 블루제이스에게 절실히 필요한 요소다'고 주장했다. 실제로 토론토의 팀 분위기는 좋지 못하다. 좋지 못한 성적 속에서 팀의 사기를 올려줄 수 있는 계기가 필요한 상황이다.

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폰세는 지금부터 이번 시즌이 아닌 2027시즌을 준비한다. 토론토는 다음 시즌에 많은 선수들을 잃을 가능성이 있어 폰세가 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 폰세는 당장은 마운드에 설 수 없지만, 여전히 팀에 기여할 수 있는 방법을 찾아가고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com