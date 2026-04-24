감히 내 동생 이정후를 욕해! SF 에이스의 보복구 '퍽'…"엿 먹어라" 러싱의 욕설 논란 '일파만파'

사진=뉴욕 포스트

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[스포츠조선 강우진 기자]한국인 메이저리거 이정후에게 욕설을 했다는 논란이 인 LA 다저스의 달튼 러싱이 결국 보복구를 맞았다. 샌프란시스코 에이스 로건 웹이 동생 이정후를 위해 직접 복수에 나선 것으로 보인다.

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24일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026시즌 메이저리그 다저스와 샌프란시스코 자이언츠의 경기에서 선발 등판한 샌프란시스코의 웹은 6회 초 러싱을 상대로 시속 93마일짜리 포심 패스트볼을 뿌려 러싱의 옆구리를 타격했다. 메이저리그를 대표하는 투수 웹이기에 제구 미스보다는 고의 빈볼을 의심할 수 있는 상황이었다.

AP연합뉴스

웹이 러싱에게 이러한 행동을 한 이유는 이정후와 관련이 있다. 22일 열린 다저스와 샌프란시스코 자이언츠의 경기에서 6회 말 이정후가 2아웃 상황에서 안타로 출루에 성공했다. 후속 타자 엘리엇 라모스가 중전 안타를 때리면서 이정후는 3루를 돌아 홈까지 파고들었다. 그러나 타이밍이 많이 늦었고, 포수 러싱에게 태그 아웃당했다. 이정후는 화가 잔뜩 난 표정으로 홈플레이트 인근에서 앉아 있었다. 여기서 논란이 된 장면은 러싱의 행동이었다. 러싱이 이정후를 보고 "엿 먹어라"고 욕설을 하는 듯한 장면이 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 것이다. 이는 현지 미디어 보도까지 나오면서 주목을 받았다.

AFP연합뉴스

클러치포인츠는 같은날 '다저스의 포수 러싱이 이정후 관련된 논란에 대해 처음으로 입장을 밝혔다'고 보도했다.

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러싱은 해당 상황에 대해 자신이 이정후에 대한 비하 발언을 하지 않았다고 해명했다.

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러싱은 "가장 중요한 건 그가 괜찮길 바라는 것이며 내 행동을 그대로 받아들이지 않았으면 좋겠다"며 "직접 가서 얘기하고 괜찮은지 확인할 것이며, 그를 겨냥한 말은 절대 아니었다. 그는 정말 좋은 사람이다"고 말했다.

러싱은 홈플레이트 인근에서 한 욕설이 무엇인지에 대한 질문을 받자 러싱은 "어떤 단어를 쓰긴 했지만, 보도된 내용과는 달랐다"며 "이 정도만 하겠다. 그가 괜찮고, 내가 그를 비난할 의도가 없었다면 그걸로 충분하다"고 전했다. 이어 "다른 사람들이 뭐라고 하든 신경 쓰지 않는다. 나는 그냥 매일 열심히 경기에 임할 뿐"이라고 덧붙였다. 논란과는 별개로 러싱은 이번 시즌 다저스에서 중요한 역할을 하고 있다. 수비뿐 아니라 타격에서도 큰 임팩트를 남겼다. 그는 이번 시즌 31타수 13안타 7홈런 14타점을 기록 중이다. 시즌 타율은 0.419 OPS는 1.647에 달한다. 다저스 타선에서 최고의 페이스를 보이고 있는 선수라고 해도 과언이 아니다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com