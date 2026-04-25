'13G 0.388' 이게 이정후지! 스플래시 히트 아깝지만, 3안타 폭발에 "너무 뜨겁습니다" 美 중계진

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 25일(한국시각) 오라클파크에서 열린 마이애미 말린스전에서 8회말 우월 솔로홈런을 날린 뒤 베이스를 돌며 팬들의 함성에 손을 들어 답하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 절정의 타격감을 이어가며 시즌 2호 아치를 포함해 3안타를 쏟아부었다.

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이정후는 25일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 마이애미 말린스와의 홈 3연전 1차전에 6번 우익수로 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점의 맹타를 휘둘렀다.

올시즌 8번째 멀티히트 게임이자 3번째 3안타 게임을 달성한 이정후는 타율 0.275(91타수 25안타), 2홈런, 10타점, 10득점, 7볼넷, 14삼진, OPS 0.727을 마크했다. 올시즌 들어 처음으로 타율 2할7푼과 OPS 0.700을 넘어섰다.

이정후는 4월 들어 열흘 가까이 침묵 모드를 벗어나지 못해 타율이 0.143까지 곤두박질했다. 팬들 사이에서는 마이너리그로 내려보내야 한다는 목소리까지 나왔다. 공을 정확히 때리지 못하고 유인구에 속는 타격이 많았다.

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그러다 지난 11일 볼티모어 오리올스전에서 시즌 첫 홈런을 포함해 2안타를 날리며 반전의 계기를 마련했다. 7회초 좌완 닉 라켓을 상대로 투스트라이크의 불리한 카운트에서 몸쪽으로 휘어져 들어오는 스위퍼를 정확하게 끌어당겨 라인드라이브 우월 투런포로 연결하며 타격감을 찾았다. 발사각 24도, 타구속도 102.1마일, 비거리 361피트로 시즌 첫 홈런.

이정후가 6회말 내야안타를 칠 때 1루주자 케이시 슈미트가 2루를 오버런하다 태그아웃되고 있다. Imagn Images연합뉴스

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이후 이정후는 이날까지 13경기에서 7번 멀티히트를 작렬했고, 집중타를 앞세워 타율 0.388(49타수 19안타), 2홈런, 5타점, 7득점, OPS 0.983을 올렸다. 절정의 타격감을 어가고 있는 상황.

이정후는 2회말 1사후 첫 타석에서 마이애미 에이스 샌디 알칸타라의 풀카운트 6구째 바깥쪽 낮은 코스로 떨어지는 91.3마일 체인지업을 받아쳐 중견수 앞에 떨어지는 라인드라이브 안타를 터뜨렸다. 엉덩이가 살짝 빠진 채 정확한 배트 컨트롤로 컨택트해 배트 중심에 맞히는데 성공했다. 이정후의 타격 컨디션을 증명한 안타였다.

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5회 중견수 플라이로 물러난 이정후는 6회말 1사 1루서 내야안타를 치며 멀티히트 게임을 달성했다. 알칸타라의 97.5마일 바깥쪽 직구를 받아친 것이 2루쪽으로 흘렀다. 유격수 오토 로페즈가 잡아 1루로 던지려다 늦었다고 판단한 뒤 2루로 던져 3루로 향하려다 2루로 귀루하던 케이시 슈미트를 잡았다. 이정후에 내야안타가 주어졌고, 슈미트는 주루사.

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 25일(한국시각) 오라클파크에서 열린 마이애미 말린스전에서 8회말 우월 솔로홈런을 날린 뒤 힘차게 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

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이정후의 홈런은 3-9로 크게 뒤진 8회말 네 번째 타석에서 나왔다. 2사후 우완 레이크 바커와 풀카운트 접전을 벌인 끝에 9구째 몸쪽으로 날아든 93.7마일 포심 직구를 끌어당겨 우월 솔로포를 터뜨렸다. 33도의 발사각, 98.4마일의 속도로 날아간 타구는 오라클파크 우측 외야석 밖 도로 끝에 떨어져 바운드뒨 뒤 바다로 들어갔다. 엄밀히 말해 스플래시 히트를 놓친 것이다. 현지 중계진은 "높고 장엄한 1피트가 짧았다. 그러나 바닷물에 들어갔다"고 아쉬워하면서도 "이정후가 대단히 뜨겁다"고 전했다. 비거리는 364피트.

이정후는 메이저리그 통산 12개의 홈런을 날렸는데, 아직 맥코비만 바닷물을 직격한 스플래시 히트는 없다.

이정후의 맹타에도 샌프란시스코는 4대9로 무릎을 꿇어 2연패에 빠졌다. 시즌 11승15패로 NL 서부지구 4위. 선발 애드리언 하우저가 4이닝 동안 11안타를 얻어맞고 8실점했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com