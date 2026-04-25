장타가 전부 HR…열도의 4번 타자, 드디어 각성? '조선의 4번 타자' 거론된 이유는

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Apr 24, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago White Sox first baseman Munetaka Murakami (5) hits a foul ball against the Washington Nationals during the first inning at Rate Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images

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[스포츠조선 박상경 기자] 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 진기록의 주인공이 됐다.

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무라카미는 25일(한국시각) 홈구장 레이트필드에서 펼쳐진 워싱턴 내셔널스전에서 4회말 솔로포를 터뜨렸다. 시즌 11호. MLB닷컴은 '무라카미는 데뷔 후 11개의 장타를 모두 홈런으로 장식했다'며 '데취 첫 시즌 장타 11개가 모두 홈런인 선수는 1900년 이후 무라카미가 최초'라고 전했다.

올 시즌 화이트삭스와 2년 총액 3400만달러 계약을 맺으며 빅리그에 데뷔한 무라카미는 지난달 27~29일 밀워키 브루어스와의 개막 3연전에서 모두 홈런을 터뜨렸다. 지난 5일 토론토 블루제이스전 홈런 이후 한동안 침묵하던 무라카미는 15일 탬파베이 레이스전에서 5호포를 터뜨렸고, 18~20일 애슬레틱스와의 3연전에 이어 22~23일 애리조나 다이아몬드백스전까지 5경기 연속 홈런포를 터뜨리면서 24경기 만에 두 자릿수 홈런을 달성했다. 24일 애리조나전에서 침묵하면서 연속 홈런 기록은 깨졌지만, 25일 워싱턴전에서 다시 아치를 그렸다.

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이런 무라카미를 조명하면서 '조선의 4번 타자' 이대호의 이름이 거론됐다. MLB닷컴은 '앞서 데뷔 후 장타가 모두 홈런으로 기록된 최고 기록은 2016시즌 당시 시애틀 매리너스에서 뛰던 이대호의 10개'라고 소개했다. 이대호는 당시 4월 9일 애슬레틱스전에서 마수걸이포를 쏘아 올렸고, 6월 11일 텍사스 레인저스전에서 연타석 홈런을 터뜨리면서 두 자릿수 홈런을 만들었다. 두 달 여 간 장타를 모두 홈런으로 신고하면서 주목 받은 바 있다.

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일본 프로야구(NPB)시절 일본인 선수 한 시즌 최다 홈런(56개)을 쏘아 올렸던 무라카미는 지난 시즌을 마치고 포스팅을 거쳐 화이트삭스 유니폼을 입었다. 당초 기대와 달리 2년 총액 3400만달러 계약을 거둔 배경에는 삼진율이 거론됐다. 무라카미가 개막 시리즈 대활약 이후 한동안 침체기를 겪자 같은 문제가 거론된 바 있다. 하지만 몰아치기 능력을 과시하면서 일찌감치 두 자릿수 홈런을 만들자 화이트삭스 안팎의 분위기는 다시 밝아진 모양새다. 윌 베너블 감독은 무라카미의 홈런에 대해 "인상적인 타구를 만들고 있다. 꽤 잘 맞은 타구도 멀리 나가지 않을 때가 있는데, 무라카미는 마치 휙 던지듯 타구를 날려 버린다. 정말 대단한 파워를 갖고 있다"고 칭찬했다.

Apr 24, 2026; Chicago, Illinois, USA; Chicago White Sox first baseman Munetaka Murakami (5) celebrates with third baseman Miguel Vargas (20) after hitting a home run against the Washington Nationals during the fourth inning at Rate Field. Mandatory Credit: Patrick Gorski-Imagn Images

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com