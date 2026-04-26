송성문, 멕시코 갔다!

SCOTTSDALE, ARIZONA - FEBRUARY 27: Sung-Mun Song #24 of the San Diego Padres gets ready in the batter's box during the third inning of a spring training game against the Colorado Rockies at Salt River Fields at Talking Stick on February 27, 2026 in Scottsdale, Arizona. Norm Hall/Getty Images/AFP (Photo by Norm Hall / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Feb 18, 2026; Peoria, AZ, USA; San Diego Padres Sung-Mun Song (24) during spring training photo day. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌디에이고 파드리스 송성문이 멕시코시리즈를 맞아 1군에 전격 합류했다.

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샌디에이고는 26일(이하 한국시각) 멕시코시티 에스타디오 알프레도 아르푸 엘루에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 멕시코시리즈에 앞서 송성문을 메이저리그 콜업했다.

메이저리그는 최근 야구 세계화를 위해 해외 대도시에서 정규시즌 일부 경기를 치르는 이벤트를 열고 있다. 2024년과 2025년 개막전을 서울과 도쿄에서 열었다.

이러한 국제 시리즈에는 확장엔트리가 적용된다. 기존 26명에서 1명 추가된 27명 등록이 가능하다. 이번 멕시코시리즈는 26일과 27일 2연전으로 열린다.

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송성문이 그 혜택을 누렸다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '샌디에이고가 송성문을 27번째 선수로 콜업했다. 송성문은 올해 스프링트레이닝 기간 옆구리 부상을 당해 어려움을 겪었다. 트리플A 엘파소에서 뛰었다'고 설명했다.

다만 데뷔 여부는 오리무중이다. 일단 송성문은 26일 경기 선발 명단에 들지는 못했다.

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MLB닷컴은 '송성문이 이번 주말 데뷔전을 치를지는 확실하지 않다. 크렉 스탬멘 샌디에이고 감독은 송성문을 백업 내야수 및 좌타 대타로 활용할 계획이라고 밝혔다'고 전했다.

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스탬멘 감독은 "송성문은 우리 팀에 잘 맞는 선수다. 오프시즌에 그를 영입할 때도 그렇게 생각했다. 아쉽게 스프링트레이닝에서 다쳤지만 멕시코시티에 그를 데려올 수 있어서 기쁘다. 수비에서는 내야 보강이 가능하고 공격에서는 대타로 활용할 수 있다. 우리 팀에는 그런 자원이 지금 부족하다"고 설명했다.

송성문도 반드시 기회를 잡기를 희망한다.

송성문은 "정말 설레고 기쁘다. 꿈만 같다. 멕시코시리즈는 이틀밖에 안 되지만 팀에 도움이 될 수 있다면 뭐든 하겠다. 트리플A에서 좋은 컨디션을 유지했다. 여기서도 그 기세를 이어가고 싶다"고 투지를 불태웠다.

송성문은 트리플A 최근 3경기에서 6안타를 몰아쳤다. 엘파소 소속으로 20경기 84타석 타율 2할9푼3리를 기록했다.

MLB닷컴은 '송성문은 샌디에이고가 오프시즌 영입한 가장 중요한 선수 중 한 명이다. 2025년 12월에 계약했다. 그런데 얼마 지나지 않아 오른쪽 복사근 염좌 진단을 받았고 스프링트레이닝에서 그 부상이 재발했다'고 조명했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com