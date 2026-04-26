불러놓고 왜 안 써? 송성문 메이저리그 전격 콜업! → 그러나 벤치만 달궜다

Feb 23, 2026; Peoria, Arizona, USA; San Diego Padres third baseman Sung-Mun Song (24) looks on from the dugout during the game against the Milwaukee Brewers at Peoria Sports Complex. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌디에이고 파드리스 송성문이 메이저리그에 전격 콜업됐다. 데뷔전 기회는 다음으로 미뤘다.

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샌디에이고는 26일(이하 한국시각) 멕시코시티 에스타디오 알프레도 아르푸 엘루에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 멕시코시리즈를 앞두고 송성문을 메이저리그 로스터에 등록했다.

송성문은 벤치 대기했지만 출전하지 못했다. 샌디에이고는 6대4로 승리했다. 샌디에이고는 이날 송성문은 물론 야수를 아예 교체하지 않았다. 주전 9명이 9회까지 풀타임 소화했다.

메이저리그는 최근 야구 세계화를 위해 해외 유명 대도시에서 경기를 펼친다. 2024년과 2025년 개막전은 서울과 도쿄에서 거행했다. 멕시코시리즈는 2023년과 2024년에 이어 세 번째다. 이번 멕시코시리즈는 26일과 27일 2연전이다.

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국제 시리즈에는 확장엔트리가 적용된다. 기존 26명에서 1명 추가된 27명으로 엔트리를 운용한다. 송성문이 이 제도의 혜택을 받은 셈.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '샌디에이고가 송성문을 27번째 선수로 콜업했다. 송성문은 올해 스프링트레이닝 기간 옆구리 부상을 당해 어려움을 겪었다. 트리플A 엘파소에서 뛰었다'고 설명했다.

송성문은 내야 대수비 또는 왼손 대타 요원으로 준비한다.

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크렉 스탬멘 샌디에이고 감독은 "송성문은 우리 팀에 잘 맞는 선수다. 오프시즌에 그를 영입할 때도 그렇게 생각했다. 아쉽게 스프링트레이닝에서 다쳤지만 멕시코시티에 그를 데려올 수 있어서 기쁘다. 수비에서는 내야 보강이 가능하고 공격에서는 대타로 활용할 수 있다. 우리 팀에는 그런 자원이 지금 부족하다"고 설명했다.

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송성문도 반드시 기회를 잡기를 희망한다.

Feb 23, 2026; Peoria, Arizona, USA; San Diego Padres third baseman Sung-Mun Song (24) and San Diego Padres right fielder Fernando Tatis Jr. (23) share a laugh in the dugout during the game against the Milwaukee Brewers at Peoria Sports Complex. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

송성문은 "정말 설레고 기쁘다. 꿈만 같다. 멕시코시리즈는 이틀밖에 안 되지만 팀에 도움이 될 수 있다면 뭐든 하겠다. 트리플A에서 좋은 컨디션을 유지했다. 여기서도 그 기세를 이어가고 싶다"고 투지를 불태웠다.

송성문은 트리플A 최근 3경기에서 6안타를 몰아쳤다. 엘파소 소속으로 20경기 84타석 타율 2할9푼3리를 기록했다.

MLB닷컴은 '송성문은 샌디에이고가 오프시즌 영입한 가장 중요한 선수 중 한 명이다. 2025년 12월에 계약했다(4년 1500만달러, 약 220억원). 그런데 얼마 지나지 않아 오른쪽 복사근 염좌 진단을 받았고 스프링트레이닝에서 그 부상이 재발했다'고 조명했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com