송성문, 감격의 ML 데뷔! 멕시코시리즈서 대주자 출전…SD 난타전 끝 AZ에 패배

사진출처=MLB TV

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)이 메이저리그 신고식을 치렀다.

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송성문은 27일(한국시각) 멕시코시티의 에스타디오 알프레도 하프 헬루에서 펼쳐진 애리조나 다이아몬드백스전에서 팀이 7-8, 1점차로 뒤지던 8회초 2사 2루에서 루이스 캄푸사노의 대주자로 출전했다. 땅볼을 친 캄푸사노가 유격수 송구 실책으로 2루까지 진루한 가운데 크렉 스탬멘 감독으로부터 대주자 출전을 지시 받았다. 송성문은 이어진 폭투 상황에서 3루까지 달렸으나, 제이크 크로넨워스가 땅볼로 아웃되면서 득점엔 실패했다. 스탬멘 감독은 8회말 시작과 함께 송성문을 프레디 페르민과 교체했다.

이번 샌디에이고-애리조나전은 멕시코에서 2연전으로 치러졌다. 스프링캠프 기간 복사근을 다쳐 개막 엔트리 진입에 실패한 송성문은 27인 특별 엔트리가 시행된 이번 멕시코시리즈에서 콜업 통보를 받았다. 송성문은 트리플A 20경기에서 타율 0.293(75타수 22안타), OPS(출루율+장타율) 0.689였다. 최근 3경기에선 6안타로 타격감이 상승세였다. 스탬멘 감독은 "송성문은 우리 팀에 어울리는 선수다. 캠프 기간 부상으로 약간 뒤쳐졌을 뿐"이라며 합류를 축하했다. 이어 "수배 백업, 좌타 대타 등으로 활용할 수 있을 것"이라고 덧붙였다. 송성문은 "팀에 기여하기 위해 필요한 일이라면 무엇이든 하겠다"고 다짐한 바 있다. 비록 타석에는 서지 못했으나, 빅리그 유니폼을 입고 그라운드를 밟으며 의미 있는 하루를 보냈다.

이날 샌디에이고는 애리조나에 8회말 4득점 빅이닝을 헌납하면서 7대12로 패했다. 양팀은 멕시코시리즈를 마치고 미국으로 복귀하며, 로스터도 다시 26인으로 조정된다. MLB닷컴은 '송성문은 다시 마이너리그로 내려갈 가능성이 있다'고 전망했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com