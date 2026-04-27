"오프너 멈춰!"→"네 소관 아냐" 사령탑 저격 KIA 출신 투수, 결국 불펜 강등?

ANAHEIM, CALIFORNIA - APRIL 22: Eric Lauer #56 of the Toronto Blue Jays reacts after giving up a solo home run to Mike Trout #27 of the Los Angeles Angels, to trail the Jays 2-1, during the fifth inning at Angel Stadium of Anaheim on April 22, 2026 in Anaheim, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Toronto Blue Jays pitcher Eric Lauer (56) works against the Minnesota Twins during the first inning of a baseball game in Toronto, Saturday, April 11, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] KIA 타이거즈 출신 에릭 라우어(토론토 블루제이스)가 불펜으로 강등될 가능성이 제기됐다.

Advertisement

토론토 베이스볼 인사이더는 27일(이하 한국시각) MLB닷컴을 인용해 '호세 베리오스, 트레이 예세비지의 복귀가 임박한 가운데 토론토가 향후 계획에 대해 논의 중'이라고 전했다. 선발 자원인 이들이 돌아오게 되면 대체자 역할을 하던 투수들의 조정이 불가피하다는 것이다.

매체는 베리오스와 예세비지의 복귀 뒤 이어질 토론토의 로스터 조정 전망에서 패트릭 코빈, 토미 낸스와 더불어 라우어의 이름을 거론했다. 일단 입장은 유보적이었다. 토론토 베이스볼 인사이더는 '라우어는 기복이 심한 모습을 보였지만, 여전히 스윙맨으로 가치를 지니고 있다'고 평가했다. 올 시즌 좋은 모습을 보이고 있는 코빈과 활용도가 높은 라우어 보다는 낸스가 자리를 잃을 가능성을 높게 점쳤다. 하지만 라우어의 불펜행 가능성도 배제하지 않았다. 매체는 '토론토는 베리오스, 예세비지가 준비되면 라우어를 불펜으로 보내거나 코빈을 로테이션에서 좀 더 활용할 것'이라고 예측했다.

올 시즌 불펜에서 출발한 라우어는 선발진 부상을 틈타 대체 선발 기회를 얻었다. 5경기 중 4경기에 선발로 나섰고, 22⅔이닝을 던진 현재 1승3패, 평균자책점 6.75, WHIP(이닝당 출루 허용률) 1.54다.

Toronto Blue Jays pitcher Eric Lauer (56) works against the Minnesota Twins during the first inning of a baseball game in Toronto, Saturday, April 11, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

Advertisement

하지만 라우어는 최근 논란의 중심에 섰다. 지난 19일 애리조나 다이아몬드백스와의 원정 경기에서 팀이 오프너 전략을 쓴 것에 불만을 드러냈다. 이 경기에서 라우어는 두 번째 투수로 마운드에 올라 5이닝을 책임졌다. 라우어는 경기 후 디애슬레틱과의 인터뷰에서 "이건 내 권한 밖의 일이다. 팀이 세운 전략을 최대한 시행하기 위해 노력하는 게 내가 할 수 있는 일의 전부"라면서도 "솔직히 (오프너 이후 등판이) 정말 싫다. 견딜 수가 없다"고 서운한 감정을 드러냈다. 이에 대해 존 슈나이더 감독은 "그(라우어)의 말 중 '내 권한 밖의 일'이라는 말이 있다. 우리가 그를 어떻게 활용할지는 확실히 그의 권한 밖의 일"이라며 "우리는 이기려고 노력하는 것이다. 자기 역할이 마음에 안든다면 언론이 아닌 내게 와서 이야기하면 된다"고 불편한 심기를 숨기지 않았다.

Advertisement

슈나이더 감독은 23일 LA 에인절스전에서는 라우어를 선발로 세웠다. 라우어는 이 경기에서 5이닝 7안타(2홈런) 2볼넷 3탈삼진 3실점을 기록했다. 다시 선발 기용으로 회귀하면서 갈등은 봉합된 것처럼 보였지만, 선발진 재편 상황에서 어떤 결정을 내릴지는 여전히 불분명한 게 사실이다.

라우어는 감정에 솔직한 스타일이다. 2024년 KIA 대체 선수로 합류해 한국시리즈 우승에 일조한 뒤 미국으로 돌아간 그는 인터뷰에서 "KIA 관계자들이 내게 찾아와 '12시간 안에 한국행 여부를 결정하라'고 말했던 순간은 정말 끔찍하게 들렸던 게 사실"이라며 "최악의 타이밍이라고 생각했지만, 결과적으로는 (한국행은) 잘 한 결정이었다. 한국에서 정말 놀라운 경험을 했다. 그 자체로 굉장히 멋진 일이었다"고 말한 바 있다. 지난해 토론토와 마이너 계약한 뒤 대체 선발 기회를 살려 9승2패, 평균자책점 3.18의 준수한 성적을 내면서 월드시리즈 마운드까지 밟았던 그였기에 최근의 오프너 이후 등판 불만은 승부욕의 표현으로 여겨질 수도 있다. 하지만 보다 확실한 선발감을 원하는 팀 계획 속에서 라우어의 입지가 과연 지켜질지는 좀 더 두고봐야 할 것으로 보인다.

CHICAGO, ILLINOIS - APRIL 5: Eric Lauer #56 of the Toronto Blue Jays is replaced during the third inning against the Chicago White Sox at Rate Field on April 5, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com