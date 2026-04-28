스포츠토토, 2026시즌 KBO 한국시리즈 우승팀 맞히기 게임 발매, 리그 판도 반영해 배당률 변화

Advertisement

Advertisement

Advertisement

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 프로토 기록식 31회차 '2026 KBO 한국시리즈 최종전 승리팀(우승팀) 맞히기' 상품이 현재 발매 중이라고 밝혔다.

이번 '2026 KBO 한국시리즈 최종전 승리팀(우승팀) 맞히기' 상품은 2026시즌 국내 프로야구를 대상으로, 한국시리즈 최종 승리팀을 예측하는 방식으로 참여할 수 있는 장기형 게임이다. 지난 4월 21일 오후 2시부터 발매가 시작됐으며, 오는 7월 9일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

참여 방식은 KBO리그 10개 구단 가운데 시즌 최종 우승팀을 선택하는 방식으로, 각 팀의 순서는 2025시즌 최종 순위를 기준으로 구성됐다. 발매 기간 동안 각 팀의 배당률은 경기 결과 및 운영 상황에 따라 변동될 수 있다.

Advertisement

지난 1차 배당과 비교해 28일 오전 9시 기준 배당률에는 일부 변동이 나타났다. LG(1번, 3.00)와 키움(10번, 100.00)은 동일한 배당을 유지한 반면 한화(2번, 7.00→9.00), 삼성(4번, 4.50→5.00), NC(5번, 9.00→10.00), 롯데(7번, 40.00→50.00), KIA(8번, 10.00→11.00), 두산(9번, 20.00→25.00)은 배당이 상승했다. 반대로 SSG(3번, 11.00→8.00), KT(6번, 6.00→4.50)는 배당이 하락했다. 이는 최근 10경기 기준으로 SSG가 8승 2패, KT가 7승 3패를 기록하며 상승세를 이어가고 있는 흐름이 반영된 결과로 풀이된다.

Advertisement

최근 KBO리그 순위 경쟁에도 변화가 나타나고 있다. KT(17승 8패)와 LG(16승 8패), SSG(15승 9패)가 상위권 경쟁을 이어가고 있으며, 삼성(12승 11패)은 최근 연패로 다소 주춤한 흐름을 보이고 있다.

KIA(12승 1무 12패)와 NC(11승 13패)가 중위권을 형성하고 있고, 한화(10승 14패), 두산(10승 14패), 키움(10승 15패)이 나란히 10승을 기록하며, 하위권에서 접전을 펼치고 있다. 롯데(7승 1무 16패)는 10개 구단 중 가장 부진한 성적을 기록중이다.

Advertisement

적중 시 환급금은 구매 시점의 배당률을 기준으로 지급되기 때문에 동일한 팀을 선택하더라도 구매 시기에 따라 환급금이 달라질 수 있으며, 추후 혼동이 없도록 구매한 투표권을 반드시 보관해야 한다.

Advertisement

한국스포츠레저 관계자는 "이번 프로토 기록식 31회차 한국시리즈 최종전 승리팀 맞히기 상품은 한 시즌 동안 프로야구를 보다 깊이 있게 즐길 수 있도록 기획된 게임"이라며 "국내 야구팬들이 단기적인 베팅을 넘어서 한 시즌 동안 프로야구에 더욱 몰입할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.